Novos MacBook Pro com chips M2 Pro e M2 Max são… incríveis!

Com uma apresentação "quase" surpresa, a Apple renovou numa cartada só várias máquinas da sua oferta Mac e retirou a Intel da equação. Assim, está apresentada a última geração do MacBook Pro da Apple. Os modelos atualizados desta linha Pro de 14 e 16 polegadas apresentam os novos chips M2 Pro e M2 Max. Outras atualizações incluem Wi-Fi 6E pela primeira vez, HDMI atualizado com suporte para monitor 8K e muito mais.

Veja abaixo todos os detalhes sobre as novidades destas atualizações do MacBook Pro.

Apple apresentou os novos MacBook Pro com chips M2 Pro e M2 Max

O chip M2 Pro encontrado no novo MacBook Pro apresenta uma CPU de até 12 núcleos e GPU de até 19 núcleos. O utilizador, na encomenda, também pode adicionar até 32 GB de memória unificada. O M2 Max pode ir ainda mais longe, incluindo uma GPU de até 38 núcleos, o dobro da largura de banda de memória unificada e até 96 GB de memória unificada.

As opções de configuração de armazenamento nos novos modelos do MacBook Pro variam de 512 GB na entrada de gama e até 8 TB no topo de gama. As máquinas estão disponíveis nas mesmas opções de Cinzento sideral e prateado da geração anterior.

Notavelmente, a Apple também diz que estas novas atualizações do MacBook Pro oferecem a “maior duração de bateria de todos os tempos num Mac”, com até 22 horas de duração:

Além dos chips M2 Pro e M2 Max internos, os novos modelos do MacBook Pro também incluem algumas outras melhorias. A porta HDMI foi atualizada para o padrão HDMI 2.1, que traz suporte para monitores 8K até 60Hz e monitores 4K até 240Hz.

Pela primeira vez, o MacBook Pro também oferece conectividade Wi-Fi 6E, que a Apple diz oferecer velocidades “até duas vezes mais rápidas” do que antes.

Os mais rápidos do mercado

Conforme podemos ver na descrição deixada pela Apple no seu site, estas máquinas oferecem a primeira amostra nos novos chips M2 Pro e M2 Max, que anteriormente não estavam disponíveis em nenhum modelo.

Aqui estão algumas estatísticas sobre o desempenho do M2 Pro, de acordo com a Apple:

30% mais desempenho gráfico;

O Neural Engine é 40% mais rápido, acelerando tarefas de automatização, como análise de vídeo e processamento de imagens;

A renderização de títulos e animações em Movimento é até 80% mais rápida do que o MacBook Pro mais rápido baseado em Intel e até 20% mais rápida do que a geração anterior;

Compilar no Xcode é até 2,5 vezes mais rápido do que o mais rápido MacBook Pro baseado em Intel e quase 25% mais rápido do que a geração anterior;

O processamento de imagens no Adobe Photoshop é até 80% mais rápido que o mais rápido MacBook Pro baseado em Intel e até 40% mais rápido que a geração anterior.

E o desempenho do M2 Max é o seguinte:

CPU de 12 núcleos com até oito núcleos de alto desempenho e quatro de alta eficiência que oferece desempenho até 20% maior em relação ao M1 Max

A renderização de efeitos no Cinema 4D é até 6x mais rápida que o MacBook Pro baseado em Intel e até 30% mais rápida que a geração anterior.

A gradação de cores no DaVinci Resolve é até 2x mais rápida que o MacBook Pro mais rápido baseado em Intel e até 30% mais rápida que a geração anterior.

As novas máquinas estão disponíveis para pedido hoje, 17 de janeiro, com entrega a partir de 24 de janeiro.

O novo MacBook Pro de 14 polegadas com M2 Pro começa nos 2 499 euros. O MacBook Pro de 16 polegadas com M2 Pro está disponível desde 3 099 euros.

