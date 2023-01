Apple revela um novo Mac mini com chip M2 e M2 Pro

Tal como ontem anunciámos, a Apple está agora a renovar o mercado do Mac mini e não só. Conforme podemos ver no vídeo publicado na página da empresa, está agora disponível a nova linha de computadores Mac mini, equipados com os chips M2 e M2 Pro. O Mac mini M2 começa com um novo preço mais baixo de 729 euros. O Mac mini M2 Pro começa nos 1.579 euros.

O chip M2 Pro inclui uma CPU de 12 núcleos e GPU de 19 núcleos, com até 32 GB de RAM. O novo Mac mini está disponível para encomenda hoje, com as primeiras entregas chegando na próxima semana, a partir de 24 de janeiro.

O Mac mini continua a oferecer uma ampla variedade de configurações. O Mac mini M2 possui duas portas Thunderbolt 4, duas portas USB-A, uma porta HDMI, Gigabit Ethernet (opção de 10 Gigabit) e uma para auscultadores. O Mac mini M2 Pro adiciona duas portas Thunderbolt 4 à oferta.

Ambas as configurações do Mac mini vêm com suporte para Wi-Fi 6E, o padrão de rede sem fio mais rápido. As máquinas também suportam Bluetooth 5.3.

Em comparação com o M1 Mac mini da geração anterior, a Apple diz que o poder do M2 Pro oferece desempenho até 2,5 vezes mais rápido no Affinity Photo, transcodificação ProRes 4,2 vezes mais rápida no Final Cut Pro e jogabilidade até 2,8 vezes mais rápida no Resident Evil Village.

Se está interessado, a Apple diz que pode encomendar o novo Mac mini agora na Apple Online Store. A configuração do modelo básico por 729 euros inclui um chip M2 com CPU de 8 núcleos, GPU de 10 núcleos, SSD de 256 GB e RAM de 8 GB. A configuração do modelo básico de 1579 euros para o chip M2 Pro possui uma CPU de 10 núcleos, GPU de 16 núcleos, 16 GB de RAM e SSD de 512 GB.

A nova linha também significa que a Apple parou de oferecer o Intel Mac mini, o que deixa o Mac Pro como o único Mac restante à venda com uma CPU Intel interna.