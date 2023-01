A compra do Twitter por Elon Musk tem dado muito que falar e esta história vem juntar-se ao rol das mais caricatas. Uma seguradora espanhola online, Tuio, foi contactada pelo Twitter, com uma acusação de apropriação de marca, dadas as semelhanças entre Tuio e Tuit (associado ao Twitter).

Ora, como Tuio e Tuit têm "Tui" em comum, quem ficou a ganhar com a confusão foi a população da pequena província de Pontevedra, na Galiza.

Twitter de Elon Musk acusa a Tuio de apropriação de marca

A seguradora espanhola online Tuio lançou recentemente uma campanha de oferta de um seguro de habitação aos habitantes de Tui, em Espanha. Aos 17.398 habitantes registados na província de Pontevedra, a seguradora está a oferecer 6 meses de seguro, sem quaisquer condições adicionais.

Esta oferta surgiu, conforme explicam em vídeo, depois de terem sido contactados pela empresa de Elon Musk, o Twitter, com uma acusação de apropriação de marca, porque "tuio" é muito semelhante a "tuit".

"tuio" é demasiado parecido a "tuit"?

Depois de aconselhamento junto do Gabinete de Propriedade Intelectual da União Europeia, a empresa avançou então com esta campanha dirigida a Tui, visto que "tui" é a única coisa que "tuio" e "tuit" têm em comum.

Aos habitantes de Tui, a oferta está detalhada no site da tuio. E mesmo que os potenciais clientes tenham já um seguro habitação, podem continuar com a apólice até esta expirar, defenindo a data da nova apólice gratuita por 6 meses com esta empresa.

A tuio fica assim a ganhar com mais uma polémica do Twitter, com potenciais novos clientes e muita publicidade graças a esta campanha.