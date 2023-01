Nvidia enviou aos parceiros versões mais modernas e baratas das gráficas RTX 40

A Nvidia é a mais forte marca no segmento das placas gráficas. Mas não é por isso que consegue contornar mais facilmente as dificuldades inerentes à situação económica que temos vivido e, como tal, até as maiores empresas tecnológicas devem redefinir estratégias para combater a inflação.

Desta forma, a empresa norte-americana já fez chegar aos seus parceiros aas gráficas da última geração GeForce RTX 40, mas agora em versões mais modernas e baratas. Para isso, e com o objetivo de cortar nos custos de produção, a fabricante optou por um PCB completamente remodelado.

Versões mais baratas das RTX 40 chegam aos parceiros da Nvidia

A Nvidia já começou a enviar as suas versões mais modernas e baratas das gráficas GeForce RTX 40 aos seus parceiros. Os novos modelos foram produzidos com um PCB remodelado de forma a conseguir cortar nos custos de produção. No entanto não se sabe se os modelos personalizados vão então manter essa mesma queda do preço quando os equipamentos chegarem efetivamente ao consumidor.

De acordo com o popular canal Igor's Lab, a fabricante já enviou estes novos modelos a nomes como a MSI, a Galax e a Colorful. As novas placas gráficas mantém as principais características técnicas dos modelos originais, sendo que a grande diferença está no PCB mais moderno que ajuda a diminuir a quantidade de componentes usados.

Com esta estratégia, a Nvidia conseguiu assim cortar os custos de produção dos chips, algo que também as marcas parceiras agradecem. Esta é uma forma que muitas outras empresas adotam, especialmente numa altura em que somos todos chamados a apertar o cinto para fazer frente às dificuldades económicas promovidas por uma inflação provocada sobretudo pela guerra da Rússia contra a Ucrânia.

O site Tom's Hardware adianta que as parceiras devem sair como as mais beneficiadas desta situação, uma vez que a diminuição de custos de produção do hardware pode significar um aumento da margem de lucro das empresas. Mas isso não significa que o produto chegue mais barato ao cliente. Por outro lado, a Nvidia tem também que cativar as suas parceiras, para que estas não tomem a mesma decisão da EVGA que abandonou a sua ligação com a fabricante.