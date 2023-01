Rumores dizem que a Apple vai anunciar algo amanhã. Será um novo produto?

Novos rumores referem que a Apple fará o seu primeiro anúncio de produto de 2023 através de um comunicado de imprensa no seu site amanhã, terça-feira, 17 de janeiro.

Esta informação está a ser partilhada por Jon Prosser, mas há alguns leakers a apontar que o anúncio será efetivamente feito esta semana. Será um novo produto?

O que vai a Apple lançar amanhã?

O anúncio pode ser um dos vários produtos esperados num futuro próximo, incluindo os modelos MacBook Pros e Mac mini atualizados.

Espera-se que os modelos MacBook Pro de 14 e 16 polegadas atualizados apresentem o mesmo design dos modelos anunciados em outubro de 2021, com apenas desempenho atualizado graças aos chips M2 Pro e M2 Max.

Existe também a possibilidade do Mac mini ser atualizado beneficiando também do desempenho dos novos chips M2, mas os rumores sugerem que esta máquina terá o mesmo design do modelo atual.

Além disso, conjuntura-se que a Apple realizará uma apresentação no final desta semana com membros da imprensa sobre os novos dispositivos.