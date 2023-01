A comunicação via satélite por smartphone está associada à Apple e ao iPhone 14. No entanto, a Huawei também já explora esta tecnologia desde que saiu o seu Mate50 Pro (ainda que limitada ao território da China).

Com novos lançamentos a serem preparados, o novo dobrável da Huawei promete comunicação via satélite de última geração.

Huawei à frente da concorrência nas comunicações via satélite

A Huawei prepara-se para colocar novos smartphones no mercado e a aposta irá recair num dobrável. A linha Mate X irá receber o modelo Mate X3, segundo as informações que começam a chegar da China.

Este novo dobrável será lançado antes da série P60 e irá trazer aquela que será, provavelmente, a mais avançada tecnologia de comunicações via satélite para smartphones. Recorde-se que a Huawei estreou esta tecnologia quase em simultâneo com a Apple, com o seu smartphone Mate50 Pro.

A única questão é que tal sistema apenas funciona na China, o que acabou por perder o foco com a tecnologia apresentada pela Apple e até pelo anúncio da Qualcomm que já prometeu trazê-la em meados deste ano com uma nova versão do Snapdragon 8 Gen2.

Segundo os rumores, o novo dobrável irá permitir aos utilizadores que enviem e recebam mensagens curtas, através da rede direta de satélites. Irá ainda suportar o envio de mensagens de voz, num upgrade acentuado face às primeiras implementações da funcionalidade. O atual Huawei Mate 50 só consegue enviar mensagens de texto sem as receber.

É importante recordar que o recurso da Apple já salvou várias pessoas na América do Norte desde que ficou disponível, depois de acidentes que aconteceram em zonas remotas, sendo esta uma funcionalidade realmente útil para a vida dos utilizadores dos smartphones.

Espera-se que seja com o Android que tal recurso venha a ser alargado a mais utilizadores na Europa, sendo que agora o da Apple ainda está limitado a um número reduzido de países.