Comunicações por satélite no Android? Qualcomm trará concorrência ao iPhone 14

A Qualcomm anunciou os seus planos para trazer comunicações via satélite para a próxima geração de smartphones Android, dando aos fabricantes de smartphones de topo uma forma de competir com o recurso SOS de emergência via satélite que a Apple lançou com os modelos do iPhone 14.

Recorde-se que a nova tecnologia integrada nos smartphones da Apple já foi fundamental para o resgate de vítimas em zonas remotas e sem ligação às redes celulares.

O Snapdragon Satellite é uma solução de mensagens via satélite bidirecional fornecida pela empresa de satélites Iridium. A Qualcomm diz que o suporte para mensagens com recurso a comunicações via satélite será incorporado à plataforma móvel Snapdragon 8 Gen 2, com smartphones que usam a tecnologia definida para serem lançados a partir do segundo semestre de 2023.

A Qualcomm diz que a funcionalidade Snapdragon Satellite será usada para mensagens de emergência, numa fase inicial. Ora, semelhante ao recurso Emergency SOS via Satellite da Apple, disponibilizado em parceria com a Globalstar.

A Qualcomm também refere que as mensagens de texto SMS e comunicações terão a sua aplicabilidade essencialmente em locais remotos, rurais e offshore, sugerindo que pode não ser limitado ao uso em emergências no futuro.

O Snapdragon Satellite será lançado primeiro em smartphones, no entanto, no futuro, poderá ser aplicado em computadores portáteis, tablets, veículos e dispositivos IoT, com OEMs e developers de aplicações capazes de diferenciar e oferecer serviços de marca exclusivos que usam conectividade via satélite.

O Snapdragon Satellite vai recorre-se da constelação de satélites Iridium, que usa espectro de banda L que a Iridium diz ser "mais resistente ao clima" do que as frequências usadas por outras redes. Os smartphones Android que adotam o Snapdragon Satellite ainda precisarão de uma visão clara do céu para funcionar, e as mensagens podem ser enviadas em apenas 10 segundos com uma ligação robusta.

Além de trabalhar com a Iridium, a Qualcomm também planeia fazer parceria com a Garmin para fornecer serviços de emergência aos utilizadores. Ainda não se sabe de que forma os fabricantes de smartphones, a Iridium, Qualcomm e Android, planeiam aplicar este serviço aos clientes e a que preço.