Twitter: Veja já se o seus dados também foram roubados

Uma das notícias recentes é relativa ao enorme leak de dados da rede social Twitter. Como temos vindo a acompanhar, após Elon Musk ter comprado o Twitter, as notícias não têm sido as melhores e isso pode afetar os "números" da rede social.

Tal como informamos hoje, os hackers responsáveis pelo ataque ao Twitter libertam dados de 235 milhões de contas. Veja se está na lista.

No seguimento do nosso artigo onde informamos que 235 milhões de contas do twitter foram apresentados num fórum de hackers. O volume de informação é muito elevado e ultrapassa os 63 GB, algo que demonstra a quantidade de informação que está acessível a todos.

Os dados já foram compilados pelo portal haveibeenpwned e basta introduzir o e-mail para saber se os seus dados estão em alguma fuga de dados.

Se o seu endereço estiver na lista, irá aparecer a indicação nos resultados.

Twitter: Pelo sim...pelo não... mude a password

A segurança na Internet é uma preocupação que os utilizadores devem ter sempre presente. São muitas as formas de verem os seus dados e contas comprometidos, sendo muito simples fazer um ataque dirigido.

Como foi provado recentemente, também o Twitter pode ser alvo de ataques e as contas dos utilizadores acedidas sem autorização. Veja no artigo seguinte como pode proteger ao máximo a sua conta no Twitter.