WhatsApp derruba liderança do Facebook após 9 anos

Apesar de todos os rumores que se têm vindo a ouvir, a verdade é que o Facebook já não é a rede social de eleição dos utilizadores. As conclusões são da Reuters Digital News Report 2024, que tem em conta também o mercado português.

WhatsApp com 65%. Facebook com 64%

Depois de nove anos a liderar a popularidade das redes sociais, o Facebook perdeu para o WhatsApp o "título". Segundo o Reuters Digital News Report 2024, que envolveu números de 47 mercados de notícias (incluindo Portugal), o Facebook é usado por 64% dos respondentes e o WhatsApp 65%. Não é crítico, pois as duas soluções digitais pertencem atualmente à empresa Meta.

Revela o estudo que a plataforma Youtube, propriedade da Google, é utilizada por 59% dos respondentes, o Instagram por 51% e o Facebook Messenger por 41%. A rede social chinesa TikTok é utilizada por 22%.

Apesar dos números, o estudo revela que o Facebook continua a ser a plataforma mais usada para consumo de notícias (35%), seguida pelo WhatsApp (23%), Youtube e Instagram (com a mesma percentagem 21%)", enquanto o X (ex-Twitter) é usado apenas por 11%, para fins gerais e 6% para consumo de notícias.

O Reuters Digital News Report 2024 é o 13.º relatório anual do Reuters Institute for the Study of Journalism (RISJ) e o 10.º a contar com informação sobre Portugal. Segundo a informação, participaram mais de 95 mil pessoas.