DIGI: O que dizem os portugueses desta nova operadora?

Foram vários meses de espera pela chegada oficial da DIGI a Portugal. Com uma grande expetativa, os consumidores podem agora subscrever os serviços, que estão a dar que falar... por causa dos preços! No entanto, nem tudo parece estar a correr sobre rodas, e já há queixas.

Muitas reclamações para quem só chegou agora!

A empresa de telecomunicações DIGI estreou-se oficialmente em Portugal hoje. No Portal da Queixa, a marca é um fenómeno e atualmente, é a mais pesquisada pelos consumidores em toda a plataforma. Tem o quarto melhor Índice de Satisfação na categoria Operadoras de TV, Net e Telefone. Quanto a reclamações, já somam 119 e a instalação é o principal motivo.

Depois de muito tempo de espera, a empresa romena de comunicações cumpriu o que prometia há vários meses. Oferecer preços mais baratos do que as operadoras concorrentes e líderes de mercado. Há serviços que podem sair por menos de metade do preço e os consumidores já estão muito atentos às ofertas e à reputação da marca.

Segundo aferiram os dados do Portal da Queixa, a estreia da marca resultou num verdadeiro fenómeno. É referido que a DIGI Portugal é atualmente a marca mais pesquisada em toda a plataforma, concluindo que o fenómeno atesta a curiosidade e interesse dos consumidores sobre a marca.

Apesar de ser agora lançada no mercado, a nova empresa recebeu a primeira reclamação no Portal da Queixa, em janeiro de 2023. Entretanto, a operadora já soma 119 reclamações, das quais 71 publicadas este ano, com outubro passado a recolher o maior número de casos: 33.

Entre os principais motivos de reclamação, os problemas com a instalação ocupam a maior fatia - 93.4%. Seguem-se os casos que apontam a falha no serviço - 3.3% -, onde após a instalação do router o serviço não funciona e o apoio ao cliente, cuja dificuldade foi relatada em 3.3% das queixas.

Segundo os indicadores, os distritos em que mais foram publicadas reclamações dirigidas à DIGI Portugal foram os seguintes:

Lisboa - 37.8%; Setúbal - 22.7%; Porto - 16%; Braga - 5%; Aveiro - 4.2%.

Relativamente ao desempenho da marca, na categoria Operadoras de TV, Net e Telefone, a DIGI é a operadora que possui o quarto melhor Índice de Satisfação, pontuado em 64.1 (em 100), o que indica a preocupação da marca na resposta e resolução dos problemas reportados pelos consumidores.

Qual é a sua opinião sobre a empresa e a oferta para Portugal?