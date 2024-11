Pixel 9 Pro ou iPhone 16 Pro! Qual destes smartphones custa mais a produzir?

A Google como a Apple têm nos seus smartphones uma das pedras basilares das suas ofertas no campo do hardware. Tanto o Pixel como o iPhone atraem os utilizadores, ainda que com um preço elevado. Um relatório mostra agora a diferença de custos na sua produção, mostrando uma realidade interessante e que não seria esperada.

Qual destes smartphones custará mais a produzir?

Um novo relatório vindo do Japão revelou a lista de materiais (BOM) para o Pixel 9 Pro da Google e para o iPhone 16 Pro da Apple. Esta lista de materiais é essencialmente uma estimativa de quanto custam as peças que compõem os smartphones. Obviamente que excluem completamente os custos de I&D e marketing, sendo importante ter este ponto em conta.

Se este relatório for preciso, então o Pixel 9 Pro da Google é muito mais barato de produzir, olhando apenas para o custo das peças, do que o iPhone 16 Pro. O BOM do Pixel soma 406 dólares, enquanto o do iPhone é supostamente 568 dólares.

O BOM do Pixel 9 Pro é, portanto, 11% mais baixo do que era para o Pixel 8 Pro no ano passado. No entanto, esta é uma má comparação, uma vez que o sucessor do Pixel 8 Pro é o Pixel 9 Pro XL. O Pixel 9 Pro é mais pequeno, o que significa que tem um ecrã menor e uma bateria mais pequena. Ambos presumivelmente mais baratos do que os maiores seriam, trazendo assim a redução no valor do BOM que estará presente.

Pixel 9 Pro custa menos que o iPhone 16 Pro

Por outro lado, o BOM do iPhone 16 Pro é 6% superior ao do seu antecessor no ano passado. O SoC do iPhone está estimado em 135 dólares, o ecrã em 110 dólares e os componentes da câmara somam 91 dólares. O SoC do Pixel custa 80 dólares, o ecrã está em 75 dólares e os componentes da câmara somam 61 dólares.

Importa referir novamente que estes valores apresentados para tanto o Pixel 9 Pro como para o iPhone 16 Pro apenas se focam nos materiais. Não contemplam todos os valores investidos tanto no marketing, como na investigação e desenvolvimento feito tanto pela Google como pela Apple.

Para referência, note-se que tanto o Pixel 9 Pro como o iPhone 16 Pro custam a partir do mesmo preço: 999 dólares. Assim, fica claro que a Google parece conseguir encaixar um valor maior pela venda de cada um destes smartphones.