Tem carro, mota ou conta bancária acima de 16 mil euros?

O Governo prepara alterações significativas no acesso à futura Prestação Social Única (PSU), um mecanismo que pretende simplificar e concentrar vários apoios sociais num único instrumento.

Entre as mudanças previstas estão critérios de elegibilidade mais apertados, que poderão excluir pessoas com determinados níveis de património ou bens registados em seu nome.

De acordo com as novas regras em discussão, quem possuir depósitos bancários, poupanças, investimentos ou outros ativos financeiros superiores a 16 mil euros poderá deixar de reunir condições para beneficiar da prestação.

O mesmo poderá acontecer com cidadãos que sejam proprietários de veículos automóveis ou motociclos que ultrapassem os limites patrimoniais definidos pelo Estado.

O objetivo passa por direcionar os apoios para agregados familiares considerados mais vulneráveis, reforçando os mecanismos de avaliação da situação económica dos candidatos. Para isso, será efetuado um cruzamento mais abrangente de dados entre diferentes entidades públicas, permitindo verificar rendimentos, património mobiliário e bens registados.

A Prestação Social Única surge como uma medida de simplificação do sistema de apoios sociais, substituindo ou agregando vários benefícios atualmente existentes. Segundo o Executivo, a iniciativa pretende reduzir burocracias, melhorar a eficiência dos serviços e garantir uma distribuição mais justa dos recursos públicos.

As novas condições de acesso ainda estão a ser afinadas e deverão ser detalhadas durante o processo legislativo. No entanto, a proposta já está a gerar debate, sobretudo entre especialistas e organizações sociais, que alertam para a necessidade de equilibrar o combate a situações de abuso com a proteção de famílias em situação de fragilidade económica.

Caso as alterações avancem nos moldes atualmente conhecidos, a posse de património financeiro relevante ou de determinados veículos poderá tornar-se um fator determinante na atribuição deste apoio social. Saibar mais aqui.