5 ferramentas secretas para descobrir o que a internet sabe sobre si

Há milhares, se não mesmo milhões, de serviços online que dão uma ajuda tremenda nas mais variadas áreas. Desses todos, deixamos hoje 5 que provavelmente não conhece.

5 serviços de OSINT que provavelmente não conhece

O poder da informação aberta: a internet guarda muito mais do que aquilo que procuramos no dia a dia. Para além dos motores de pesquisa tradicionais, existem serviços que permitem recolher e analisar informação pública disponível online, o chamado OSINT (Open Source Intelligence).

Estas ferramentas, muitas vezes associadas a investigadores de cibersegurança, jornalistas ou analistas, podem também ser úteis para qualquer pessoa que queira compreender melhor o mundo digital que a rodeia.

Selecionámos cinco serviços que, embora pouco conhecidos do grande público, revelam o quão vasta e acessível pode ser a informação aberta.

Shodan

O Shodan é conhecido como o “motor de pesquisa da internet das coisas”. Em vez de procurar sites, permite encontrar dispositivos conectados, desde câmaras de vigilância a semáforos, servidores ou sistemas industriais.

Como pode ser útil? Para um utilizador comum, pode servir para perceber quantos dispositivos da sua própria rede estão expostos publicamente, avaliando assim riscos de segurança.

Para investigadores, é uma ferramenta essencial na deteção de falhas e análise de tendências de exposição online.

Shodan

IntelX (Intelligence X)

O Intelligence X, conhecido como IntelX, é um motor de busca especializado em dados expostos publicamente, incluindo fugas de informação, registos governamentais, bases de dados públicas e até conteúdos da dark web.

Diferente de um motor de pesquisa comum, o IntelX guarda cópias e metadados de documentos que podem desaparecer da internet, criando um arquivo persistente.

Como pode ser útil? Para um utilizador comum, é uma ferramenta poderosa para verificar se os seus dados pessoais já apareceram em locais menos recomendáveis, como fóruns de hackers ou ficheiros de leaks.

Para investigadores, jornalistas ou profissionais de segurança, o IntelX oferece uma forma estruturada de explorar informação sensível, cruzar dados e obter provas documentais que muitas vezes desaparecem rapidamente da web tradicional.

IntelX

Maltego

O Maltego é uma das ferramentas visuais mais poderosas no campo do OSINT. Permite mapear relações entre pessoas, empresas, websites, endereços de email e muito mais, criando gráficos que tornam a informação complexa mais fácil de entender.

Como pode ser útil? Para utilizadores comuns, pode ser um aliado na análise de contactos suspeitos ou para perceber ligações entre diferentes perfis online.

Para jornalistas e investigadores, é um recurso inestimável para mapear redes complexas e identificar padrões escondidos.

Maltego

WhatsMyName

O WhatsMyName é uma ferramenta OSINT que permite procurar usernames (nomes de utilizador) em centenas de sites diferentes, incluindo fóruns, plataformas de e-commerce e comunidades online.

Ao inserir um nome de utilizador, o serviço verifica automaticamente se esse username está a ser usado noutros locais e apresenta resultados com links diretos.

Como pode ser útil? Para qualquer utilizador, é uma forma prática de perceber onde um determinado nome está presente e avaliar a própria pegada digital.

Para investigadores ou jornalistas, é um recurso rápido para mapear a atividade de uma pessoa ou entidade em diferentes plataformas, ajudando a ligar perfis dispersos.

WhatsMyName

OSINT Framework

O OSINT Framework não é uma ferramenta em si, mas um diretório organizado de recursos. Funciona como um mapa que guia o utilizador pelas inúmeras possibilidades de recolha de dados disponíveis online, categorizadas por tipo de informação.

Como pode ser útil? Para utilizadores curiosos, é o melhor ponto de partida para explorar o universo OSINT, escolhendo os serviços adequados a cada necessidade. Para quem quer aprender, é um guia essencial de referência.

OSINT Framework

Informação aberta, responsabilidade acrescida

Estas ferramentas mostram que grande parte da informação que consideramos “oculta” está, na realidade, disponível a qualquer pessoa que saiba procurá-la. No entanto, o seu uso deve ser sempre responsável, respeitando a privacidade e a lei.

No dia a dia, podem ajudar a reforçar a segurança digital pessoal, a avaliar riscos ou simplesmente a explorar a complexidade da internet de uma forma mais consciente.