Político britânico criou um gémeo digital para estar sempre disponível para os eleitores

Em mais um exemplo de que a Inteligência Artificial (IA) pode fazer mais do que criar imagens distópicas, um político britânico recorreu à tecnologia para estar sempre disponível para os eleitores, sem marcações nem burocracia.

Os políticos não têm disponibilidade ilimitada e, muitas vezes, não conseguem chegar a todo o lado nem a todas as pessoas.

Tendo em conta as necessidades e dúvidas constantes dos seus muitos eleitores, um político decidiu recorrer à IA para criar uma solução.

Membro do Partido Trabalhista e representante de Leeds South West amd Morley, Mark Sewards criou uma espécie de gémeo digital, projetado para responder a perguntas e ajudar com as dúvidas dos eleitores sempre que precisarem.

Estou muito interessado em explorar como novas tecnologias, como a IA, podem ajudar a fortalecer a conexão entre o gabinete de um deputado e os eleitores que servimos.

Disse Sewards, incentivando os eleitores a "experimentarem o AI Mark".

Por via de uma publicação no Instagram, tranquilizou que a ferramenta não foi concebida para substituir as suas funções oficiais, mas antes para fornecer um serviço 24 horas por dia, 7 dias por semana, onde os cidadãos podem:

Levantar questões locais;

Perguntar sobre assuntos políticos;

Enviar uma mensagem ao gabinete do seu deputado.

Tudo isto, sem ter de esperar semanas por uma resposta formal, com o protótipo do gémeo digital de Mark Sewards a oferecer "às pessoas outra opção para entrar em contacto comigo, a qualquer hora do dia".

"Primeiro deputado virtual do Reino Unido" assinado pela Neural Voice

O gémeo digital do político britânico Mark Sewards foi criado pela startup Neural Voice, sediada em Leeds, que utiliza síntese de voz neural de ponta e processamento avançado de linguagem natural para criar assistentes de IA de voz para sistemas telefónicos e websites.

Para treinar aquele que diz ser "o primeiro deputado virtual do Reino Unido", a empresa usou gravações de voz de Mark Sewards em sessões parlamentares, perfis de redes sociais e correspondências anteriores com eleitores para criar uma espécie de gémeo digital, que reflete a sua forma de falar, tom e maneirismos com precisão.

Por muito tempo, os políticos estiveram fora do alcance dos seus eleitores. A grande maioria das pessoas não sabe o nome do seu deputado, muito menos a sua voz e o que ele defende.

Disse Jeremy Smith, diretor-executivo e cofundador da Neural Voice, que espera que a sua tecnologia aproxime os políticos locais dos seus eleitores, tornando-os mais acessíveis.

Na sua perspetiva, além disso, a tecnologia poderá tornar-se comum, com outros deputados e até mesmo empresas a seguirem o exemplo, numa tentativa de colmatar a lacuna de comunicação.

Recorde: