Dica: 4 passos para que a sua conta do Twitter esteja ainda mais protegida

A segurança na Internet é uma preocupação que os utilizadores devem ter sempre presente. São muitas as formas de verem os seus dados e contas comprometidos, sendo muito simples fazer um ataque dirigido.

Como foi provado recentemente, também o Twitter pode ser alvo de ataques e as contas dos utilizadores acedidas sem autorização. Hoje apresentamos 4 passos para que a sua conta do Twitter esteja ainda mais protegida.

Mesmo tendo sido um ataque que recorreu a algumas ferramentas internas, o recente ataque ao Twitter mostrou que é simples penetrar nas contas dos utilizadores. É por isso essencial manter a segurança, com algumas medidas básicas.

Mudar a password da conta

A mais básica destas medidas está mesmo na password usada na conta do Twitter. Esta deve ser forte e com um grau de segurança elevado para proteger os utilizadores. Além disso, deve ser alterada de forma periódica.

Para realizar este passo, devem aceder às definições do Twitter e depois escolher a opção Conta. Aqui dentro devem escolher a opção Senha. Será aberta uma área onde o utilizador deve escrever a password atual e também definir a nova. Esta deve ter, no mínimo, 8 carateres.

Autenticação de 2 fatores e confirmação

Outra medida que podem ativar é a autenticação de 2 fatores. Assim, sempre que entrarem, precisam de uma segunda password, recebida por SMS, ou outra forma, e que garante a segurança. Há ainda a possibilidade de confirmarem a autorização da mudança de password, através de um simples email.

Para ativarem estas duas funcionalidades devem escolher a opção Segurança. Aí dentro devem ativar as opções Autenticação em duas etapas e Proteção de redefinição de senha. No primeiro caso devem ainda definir como querem receber o código A2F. Pode ser por SMS, app ou chave de segurança (física).

Que apps estão ligadas ao Twitter?

Um dos pontos de ataque para os serviços web são as apps associadas. Estas podem ser comprometidas e depois o acesso está garantido, com as implicações de segurança. É por isso essencial manter apenas as realmente necessárias.

Para controlar que apps têm acesso à conta do Twitter devem escolher a opção Aplicativos e sessões. Aqui têm a lista de todas as apps e podem escolher cada uma e ver informação sobre a app. Há ainda a opção Revogar acesso.

Desligar a conta de outros dispositivos

Uma última opção que podem e devem usar é o desligar das sessões noutros dispositivos. Desta forma conseguem garantir que todos os locais onde se autenticaram são desligados e não podem ser usados para aceder à conta.

Estes acessos podem ser consultados na opção Aplicativos e sessões. No final encontram a lista dos locais e dispositivos onde estão autenticados. Basta escolher um deles e ver informação. Podem ali sair da conta nesse dispositivo. Há ainda a possibilidade de sair de todas as sessões ativas.

Com estas 4 simples medidas conseguem manter a conta do Twitter protegida e longe de utilizadores não autorizados. Podem ser aplicadas em qualquer aplicação ou mesmo diretamente no browser, sendo depois propagada para os restantes.