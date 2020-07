Honor FlyPods 3 – finalmente uns earbuds com cancelamento de ruído a preço acessível

Quando pensamos em earbuds com cancelamento de ruído vem-nos logo à ideia os AirPods da Apple. Esta peça de tecnologia é realmente incrível, mas o seu preço ainda é um entrave para muitos interessados em tal tecnologia.

As alternativas no mercado são escassas, mas existem e a preços mais acessíveis. Conheça os Honor FlyPods 3.

Honor FlyPods 3 – earbuds com cancelamento de ruído a preço acessível

Os earbuds Honor FlyPods 3 distinguem-se, essencialmente, por trazerem cancelamento de ruído. Segundo indicação da marca, esta redução é capaz de ir até aos 32dB. Assim, o utilizador terá uma experiência sonora mais nítida.

Mas os auscultadores comportam também microfones, para chamadas, também eles com redução de ruído.

Vêm equipados com Bluetooth 5.0 e com TWS, para uma verdadeira reprodução em stereo. O emparelhamento é feito sem complicações. Segundo a Honor, basta retirar os auscultadores da caixa, ter o Bluetooth ligado no dispositivo de emparelhamento e está feito.

A autonomia dos auscultadores é de 3 horas, em reprodução de música, e duas horas em conversação. Contudo, a causa, ainda permite efetuar carregamento sem fios, o que garante uma utilização por mais de um dia inteiro, sem necessidade de fios.

Uma das características interessantes dos auscultadores prende-se com o facto de permitirem controlo através do toque, como atender chamadas, ativar o assistente de voz, ou parar e reproduzir música.

O seu design tem a configuração associada aos AirPods da Apple, mas na zona de encaixe na orelha existe uma pequena borracha ajustável.

A caixa de transporte e carregamento tem como dimensões 80,7 x 35,4 x 29,2 mm, sendo assim pequena e prática para transportar.

O preço, apesar de ser ligeiramente superior a 100 €, surge como opção com cancelamento de ruído, bem mais acessível que a proposta da Apple. Portanto, os Honor FlyPods 3 estão disponíveis por 114, € com envio rápido e gratuito para Portugal.

Honor FlyPods 3