iPhone 18 Pro: vídeo mostra teste de queda do próximo topo de gama da Apple

A Apple é conhecida por proteger os seus futuros lançamentos com unhas e dentes, mas, desta vez, escapou-se-lhe. Um vídeo alegadamente captado durante um teste de queda do iPhone 18 Pro começou a circular nas redes sociais, descortinando a primeira imagem em movimento do próximo iPhone topo de gama.

A fuga foi avançada pelo conhecido leaker Ice Universe, que partilhou um pequeno vídeo a mostrar o smartphone a ser submetido a um teste de queda dentro de um ambiente controlado, à semelhança do que as marcas fazem em laboratório antes de um lançamento.

Segundo o próprio leaker, o dispositivo parece aguentar bem a queda, mantendo uma espessura surpreendente. Por confirmar fica ainda o peso final do equipamento.

Visualmente, o iPhone 18 Pro mostrado no vídeo mantém o conjunto de três câmaras e a ampla ilha fotográfica já conhecidos do atual iPhone 17 Pro, desta vez numa variante cinza.

Uma fuga maior do que parece

Mais do que um simples vídeo, este episódio parece estar ligado a um incidente de segurança bem mais grave.

De acordo com a Reuters, os ficheiros terão sido expostos na dark web na sequência de um ataque à Tata Electronics, um dos parceiros de fabrico mais importantes da Apple na Índia.

Entre o material exposto estarão listas de fornecedores, mapas de componentes e várias fotografias de testes de queda realizados nas instalações da própria Tata, informação sensível que normalmente nunca sai dos bastidores da Apple antes do lançamento oficial de um novo iPhone.

O que mais se sabe sobre o iPhone 18 Pro?

Além das imagens, os documentos alegadamente roubados incluem ainda referências a desenhos da logic board, fichas técnicas associadas ao futuro chip A20 Pro e menções ao modem C2, desenvolvido internamente pela Apple.

A confirmarem-se, são pistas que apontam para atualizações internas significativas neste novo modelo Pro.

De qualquer forma, e apesar da dimensão da fuga, tudo indica que o iPhone 18 Pro não será a grande estrela da Apple em 2026, estando os holofotes voltados para o primeiro iPhone dobrável da marca, possivelmente batizado de iPhone Ultra.

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