Robôs vs. Humanos: trabalhadores da Hyundai querem greve por medo da Boston Dynamics

Junto com a IA, temos assistido à criação de robôs cada vez mais capazes de substituir os humanos. Isso é mais visível nas fábricas e toma agora novos contornos. Trabalhadores da Hyundai na Coreia do Sul votaram a favor de uma greve em protesto contra o plano da empresa de introduzir robôs humanoides da Boston Dynamics nas suas fábricas.

Greve por medo da Boston Dynamics

A coexistência entre a mão de obra humana e a tecnologia avançada enfrenta um novo e complexo desafio na Coreia do Sul. Os trabalhadores da Hyundai aprovaram por larga maioria a possibilidade de avançar para uma greve geral. Esta decisão surge na sequência de um forte impasse nas negociações com a liderança da empresa, fortemente marcado pelo receio da substituição de operários por sistemas robóticos avançados.

O sindicato da gigante automóvel quer garantir salvaguardas claras face à modernização acelerada das linhas de montagem. A compra da Boston Dynamics por parte do grupo Hyundai intensificou os receios dos funcionários. A introdução progressiva de robôs humanoides e maquinaria inteligente é vista como uma ameaça real para a estabilidade do emprego a médio e longo prazo.

A este fator junta-se a transição para a produção de veículos elétricos. Este tipo de automóvel exige um número significativamente menor de componentes mecânicos e de processos de montagem. O resultado direto é uma menor necessidade de mão de obra humana nas fábricas, o que aumenta a ansiedade entre os trabalhadores do setor.

trabalhadores da Hyundai contra robôs

O sindicato exige um papel ativo e um direito de consulta obrigatório antes da implementação de qualquer nova tecnologia de automação. Os representantes dos operários afirmam que o progresso industrial não deve avançar sem acautelar o futuro das famílias que dependem desta indústria. Por sua vez, a direção da Hyundai tenta tranquilizar os trabalhadores e os investidores.

A empresa garante que a forte aposta na robótica avançada serve apenas para otimizar os processos fabris e retirar os humanos de tarefas perigosas, insalubres ou muito repetitivas. A administração insiste que o foco está na melhoria das condições de saúde e segurança, rejeitando o cenário de despedimentos em massa. Apesar destas garantias, a contestação mantém-se firme.

O conflito também envolve pedidos de aumentos salariais e a revisão da idade de reforma, mas a gestão da mudança tecnológica assumiu o protagonismo. Este cenário na Coreia do Sul reflete uma tendência global. A indústria automóvel lidera a transição digital, e o equilíbrio entre eficácia e direitos sociais é cada vez mais difícil de alcançar. Uma eventual paralisação traz perturbações na cadeia de distribuição global da marca.