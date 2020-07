Easytoll – Pagamento de portagens está mais fácil e já se pode aderir online

A Infraestruturas de Portugal passou a disponibilizar, a partir de 15 de julho de 2020 a adesão online ao sistema Easytoll. Este sistema, é uma solução de pagamento automático de portagens eletrónicas, com a associação de um cartão bancário (aceites nas redes Mastercard, Visa e Maestro) à matrícula da viatura.

O condutor, sem ter de sair da viatura, introduz um cartão bancário no terminal de pagamento e o sistema associa automaticamente a matrícula do veículo a esse cartão. As taxas de portagens vão sendo diretamente debitadas na conta associada ao cartão.

Easytoll – Pagamento de portagens é fácil…

A partir de agora, qualquer condutor de veículo de matrícula estrangeira que circule em autoestradas portuguesas com sistemas de cobrança de portagem exclusivamente eletrónica, poderá assim, de forma mais cómoda e rápida, fazer a adesão a este sistema através do Portal de Portagens da Infraestruturas de Portugal.

Segundo a informação, “esta solução vem simplificar o serviço prestado aos visitantes do país, por via terrestre, ao permitir que a adesão ao Easytoll possa ser feita online”. Assim, o condutor não necessita de se deslocar a uma praça de portagens no momento da sua circulação na autoestrada. A subscrição do serviço é válida por 30 dias, à semelhança do que já ocorre.

Foram criadas quatro praças de adesão, nas principais “entradas” terrestres do país, servidas por autoestradas com portagens eletrónicas;

A22 em Vila Real de Santo António;

A24 em Vila Verde da Raia (Chaves);

A25 em Vilar Formoso;

A28 na Estação de Serviço de Viana do Castelo.

Segundo a Infraestruturas de Portugal, desde a sua implementação, foram registadas mais de 2,9 milhões de adesões. Tal corresponde a cerca de 60 milhões de euros de receita em oito anos de atividade, apenas com veículos de matrícula estrangeira.

A medida agora implementada destaca-se, portanto, pela flexibilidade que este novo modo de adesão introduz na solução Easytoll.

Easytoll