Apple pode enfrentar uma multa de 23 mil milhões de euros numa investigação da UE à Siri

A Apple e outras gigantes da tecnologia poderão estar de novo na mira da UE. Depois desta semana a empresa de Cupertino ter recebido uma decisão judicial a seu favor, que a livra de um pagamento à Irlanda no valor de 13 mil milhões de euros, a empresa estará de novo na mira de uma possível investigação. Agora será a Siri sob escrutínio, estando a Apple sujeita a uma multa de cerca de 23 mil milhões de euros.

Além da Apple estarão também sob escrutínio o Google Assistant e a Alexa da Amazon.

União europeia de novo com os olhos postos na Apple

Conforme foi noticiado, a empresa de Cupertino recebeu esta semana uma primeira vitória num processo movido pela União Europeia em 2013. Assim, na base deste processo estariam impostos que não foram pagos e que a UE entendeu serem ilegais. Em 2016, a comissão aplicou uma multa à Apple no valor de 13 mil milhões de euros. A empresa americana contestou e esta semana o Tribunal Geral da UE deu-lhe razão.

A conduzir este processo está a vice-presidente executiva da Comissão Europeia Margrethe Vestager, responsável pela pasta da Concorrência. A comissária tem agora em mãos a análise de informações de 400 empresas para ver se existe alguma possível má conduta com assistentes de voz. No alvo estarão os sistemas Siri da Apple, Google Assistant da Google, e Alexa da Amazon.

Nesse sentido, se eventualmente for encontrado algum crime, as empresas responsáveis por estes assistentes de voz podem enfrentar uma acusação antitrust (leis adotadas para travar práticas de monopólio).

Google, Amazon e outros também estão no radar

No passado, tais inquéritos levaram à aplicação de multas multimilionárias contra várias indústrias relacionadas com a energia, finanças e até mesmo farmacêuticas. Conforme é referido, a UE está a tentar obter informações de 400 empresas, para enviar uma mensagem a gigantes da indústria como a Apple, Amazon, e Google. Uma mensagem que se destina a mantê-los sob controlo.

Às empresas que quebram as regras do assistente de voz relativamente à concorrência, pode ser imposta uma multa de 10% do seu rendimento global. Ou seja, as receitas globais da Apple de 260 mil milhões de dólares do ano passado poderiam ser multadas em 26 mil milhões de dólares (cerca de 23 mil milhões de euros).

Esta medida chega devido à quantidade inerente de dados dos consumidores com que os produtos IoT e os recentes produtos inteligentes trabalham e armazenam.

