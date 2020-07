Pro Evolution Soccer faz 25 anos e quer ainda mais

Pro Evolution Soccer, da Konami, faz 25 anos este ano e pelos vistos, a companhia japonesa ainda quer mais. Muitos mais!

Em comunicado recente, a equipa de desenvolvimento de PES deixou um sentido agradecimento à sua comunidade de fãs, e algumas novidades sobre o próximo jogo da série.

Pro Evolution Soccer faz 25 anos o que se trata, quer se goste ou não, de uma idade memorável. 25 anos são muitos anos de longevidade para um jogo de futebol. A explicação pode passar por uma legião de fãs leais e presentes que têm acompanhado a série ao longo dos anos.

Por outro lado, o jogo também tem conseguido acompanhar a evolução do desporto real a nível mundial e sempre com a sua identidade própria que nunca pretendeu mudar.

Estamos a falar de um jogo que já foi o expoente máximo incontestado, no que respeita a jogos de futebol nas consolas e que apenas recentemente se viu ameaçado por FIFA, da Electronic Arts.

Com uma jogabilidade mais tática e estratégica, assim como apresentando um ritmo mais lento, PES tem-se mantido fiel ao seu ADN. No entanto, uma “pedra no sapato” também se tem mantido presente ao longo dos anos, a questão dos licenciamentos.

Com efeito, a guerra pelos licenciamentos nunca foi uma guerra na qual a Konami (e PES) tenha feito particular investimento e acaba por ser uma situação chata.

25 Anos

Em 2020 assinalam-se os 25 Anos da série ‘eFootball PES’, que começou em 1995 com o ‘J.League Jikkyou Winning Eleven’.

Em comunicado, a equipa responsável por PES, agradeceu aos seus fãs pelos 25 anos de aniversário, “A equipa de produção do eFootball PES gostaria de agradecer a todos os que nos apoiaram ao longo dos últimos 25 anos e mostrar a nossa gratidão por nos terem permitido alcançar este incrível marco”

No entanto, os tempos que se avizinham onde se incluem os lançamentos de novas consolas, não foi deixado no vazio e as revelações foram no sentido de antecipar algo:

“temos o prazer de revelar que estamos a trabalhar num título de futebol de nova geração que pretende representar o conceito de ‘The Pitch is Ours’. Contem com modelos e animações de jogadores mais realistas, física melhorada, imagens fotorrealistas e muito, muito mais.”.

Mas as novidades não se ficam por aí e, tal como anunciámos aqui, o modelo de negócio de PES vai mudar, pelo menos este ano:

“Tomámos a decisão de lançar o PES deste ano como uma oferta simplificada, sob a forma ‘Season Update’. Dito isto, continuamos extremamente confiantes de que o jogo deste ano proporcionará emoções suficientes para se entreterem até ao lançamento do nosso jogo de próxima geração.“

De forma a comemorar o quarto de século de PES, a Konami revelou ainda que “PES deste ano terá um preço de aniversário acessível e trará vários bónus para os nossos adeptos“.

Sem maior pormenorização, a equipa da Konami termina com a revelação de que a fase de testes do jogo na próxima geração terá início em meados de 2021, pelo que o lançamento será mais à frente.