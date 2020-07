Chrome – As extensões para usar diariamente

Existem ferramentas que auxiliam e tornam as nossas tarefas mais simples. O Chrome oferece, através das suas extensões, uma importante ajuda neste processo.

Assim, selecionámos algumas opções que farão a diferença no seu dia a dia.

As extensões do Chrome para usar diariamente

Apesar do Chrome oferecer ferramentas interessantes para gerir os seus separadores e sites favoritos, a organização pode ser levada a um nível superior.

Assim, a primeira sugestão recai sobre a Workona. Através desta extensão pode criar pastas de separadores organizadas por temas, por grupos de trabalho, pelos sites de notícias e muito mais que as suas exigências pedirem.

Esta solução é ideal para quem trabalha diariamente no browser, garantindo que o seu trabalho fica organizado de uma forma mais produtiva.

Apesar de muitos avanços, o Chrome continua a consumir recursos essenciais do seu computador. Os muitos separadores abertos poderão ser parte do problema, mas esta extensão The Great Suspender poderá dar uma ajuda.

Portanto, se os seus separadores não estão a ser utilizados, a extensão vai de certa forma suspendê-los e, para voltar a ter o seu conteúdo disponível, basta recarregar o separador.

Através deste recurso poderá aumentar ainda mais o volume reproduzido pelo computador. Trata-se de um controlador de volume que permite ir dos 0% até aos 600%. De facto o recurso, enquanto controlador de volume no browser é muito bom, mas cuidado com os tímpanos.

Com o trabalho à distância, nunca as ferramentas colaborativas tiveram tanta importância. Esta extensão é ideal para tirar anotações durante reuniões, criar listas de tarefas colaborativas e usar como um simples bloco de notas das tarefas do dia a dia.

Tem uma interface muito dinâmica e simples de usar, facilitando assim todo o processo de anotações impotantes.

