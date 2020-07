O Chrome é hoje um dos padrões da Internet e define muitas das novas tecnologias que a Google vai lançar em breve. Este browser consegue dar aos utilizadores muito do que estes necessitam e assim abre as portas da web a todos.

Não sendo o mais óbvio, o Chrome tem muitos elementos que podem ser personalizados, para o tornar mais agradável. O que poucos sabem é que a página Novo separador pode ter um GIF como fundo e assim ser ainda mais original e única.

Personalizar o Chrome de forma única

A página Novo separador concentra muita informação para o Chrome e para os seus utilizadores. É para a grande maioria o ponto de partida para toda a navegação na Internet e um ponto onde estes passam muito tempo.

Tendo já alguma personalização disponível, há um pequeno truque que podem usar e que é pouco conhecido. É possível ter um GIF como imagem de fundo desta página e assim dar-lhe uma animação única e diferente de tudo o que possam ter.

Ter um GIF como imagem de fundo

O primeiro passo deste processo extremamente simples acaba por se tornar o mais trabalhoso. Devem encontrar um GIF que queiram ter presente na página Novo separador e guardá-lo numa qualquer pasta do computador. De seguida, devem alterar a extensão de GIF para PNG, bastando mudar o nome.

Não precisam de se preocupar com as dimensões, mas quando maior for a imagem, melhor esta vai surgir no Chrome. O Windows vai alertar para este processo, mas devem continuar sem qualquer problema. É neste formato que o Chrome quer as imagens de fundo que podem usar.

Um novo separador completamente diferente

Para aplicarem esta imagem, devem abrir o Chrome e em especial uma página Novo separador. Aqui, e no canto inferior direito, devem encontrar a opção Personalizar. Devem escolher esta opção para avançarem neste processo.

O Chrome vai mostrar várias opções de imagens para melhorar este separador, com imagens próprias ou outras definidas pelo utilizador. Devem assim escolher a opção Carregar a partir do dispositivo, para assim acederem às imagens guardadas.

No passo seguinte, devem navegar no explorador do Windows até à pasta onde está a imagem que descarregaram e renomearam. Só precisam mesmo de a escolher para que esta seja aplicada de imediato e fique visível.

O produto final desta mudança no browser da Google

Desse momento em diante, e sempre que abrirem a página Novo separador, a imagem de fundo será o GIF que escolheram e definiram. O efeito que esta personalização cria é único.

Como podem ver no vídeo acima, o Chrome fica de imediato completamente mudado e muito mais apelativo. Um simples GIF transforma completamente este browser da Google, algo que não se esperava.

Esta é apenas uma das muitas formas de personalizar esta proposta e assim dar-lhe uma interface completamente diferente e muito mais apelativa.