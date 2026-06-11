Mozilla ajuda nas férias de Verão e oferece dados ilimitados na VPN do Firefox

Para ajudar todos os que preparam ou iniciam agora s suas férias, a Mozilla está a remover o limite de dados da VPN do Firefox durante todo o verão. A somar a isso está a expandir a lista de países aos quais se pode ligar. É segurança ilimitada e gratuita dentro do próprio browser, embora esta medida não seja permanente.

Fim do limite de 50GB no Firefox

50 GB por mês é o limite habitual da VPN integrada no Firefox. Embora seja suficiente para uma utilização básica na Internet, este volume de dados esgota-se assim que se exige mais da ligação. O que a Mozilla agora oferece é que durante estas semanas, o contador do Firefox deixa de funcionar e o limite desaparece por completo.

Há no entanto um senão importante. A 1 de setembro, o limite de 50 GB regressa sem aviso prévio. Por isso, a oferta é tentadora para quem passa o verão fora de casa. Não se trata de uma melhoria permanente do produto, mas sim de uma janela temporária cujo principal atrativo é precisamente a sua natureza efémera.

Mozilla oferece VPN ilimitada para todos

A Mozilla está a aproveitar esta oportunidade para alargar o mapa de ligações disponíveis, que até então se limitava a 28 países. Entre os países acessíveis estão Portugal, Austrália, Bélgica, Dinamarca, Finlândia e Singapura, e a lista completa está disponível no blogue da empresa. No entanto, este não é um serviço global. A VPN integrada funciona apenas onde a Mozilla detalha na sua página de suporte.

Há aqui uma nuance que precisa de ser esclarecida para evitar surpresas. A ferramenta em questão está incluída sem custos adicionais no Firefox nos países onde está disponível e não deve ser confundida com o Mozilla VPN, o serviço de subscrição que a empresa vende em separado em alguns mercados. Partilham o nome, mas são dois produtos com propósitos diferentes.

Aproveitar a segurança até 31 de agosto

Esta diferença determina o que pode esperar de cada um. A VPN integrada é a opção básica para o dia-a-dia, concebida para corrigir falhas de privacidade essenciais enquanto navega — uma ideia que está alinhada com a missão declarada da Mozilla para o Firefox. A VPN paga, por outro lado, visa proteger todo o tráfego do dispositivo, e não apenas o tráfego do browser. A promoção de verão aplica-se apenas à VPN integrada.

É melhor encarar isto pelo que é: um incentivo sazonal, não uma mudança fundamental no produto. Quem já utiliza a VPN do browser notará o alívio imediatamente; quem quiser experimentar deve fazê-lo antes do final da promoção, a 1 de setembro.