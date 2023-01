Hyundai Tucson Híbrido traz um design moderno e detalhes tecnológicos arrojados

O mercado é exigente e a Hyundai sabe disso. Aliás, a aposta tem sido nos mais variados segmentos e com resultados muito positivos, relembramos, por exemplo, o carro do ano 2022 no segmento dos elétricos – o Hyundai IONIQ 5. A par destas soluções 100% elétricas, a marca sul-coreana tem eletrificado a sua gama e hoje vamos mostrar o Hyundai Tucson Híbrido, um carro que entrou na lista dos melhores SUVs compactos em 2021 e desde então mantém a sua aposta robusta no que toca ao desempenho do veículo, interior, classificações de segurança, fiabilidade, e muito mais.

O Pplware testou o Tucson HEV 1.6 TGDI AT Vanguard MY22 e vai dar-lhe todos os detalhes!

Tucson híbrido: Muitos quilómetros sem gastar uma gota de gasolina

Estamos no momento da chamada transição energética. Apesar dos constantes recuos e avanços fruto das posições geopolíticas que mudam com alguma frequência ao nível global, deixando o mercado dos combustíveis com frequente agitação e instabilidade, a verdade é que o segmento automóvel eletrificado continua a vincar a sua posição.

Consciente desta realidade, a Hyundai desenvolveu o seu Hyundai Tucson Híbrido, um carro que se descreve como "muito bom" para a sua gama SUV eletrificada. Desta vez, fomos tirar a "prova dos nove" a este Hyundai Tucson Híbrido e perceber se se trata, efetivamente, de uma boa aposta, já que conhecemos a versão a gasolina.

SUV eletrificado que responde às exigências dos consumidores premium

A Hyundai apresenta o Tucson Híbrido como protagonista de uma "revolução no design", mostrando-o com um aspeto ambicioso que segue a tipologia "Sensuous Sportiness". Este modelo é maior e mais largo do que o seu antecessor e garante uma aparência progressiva, "sem comprometer a herança robusta" dos Tucson.

Por forma a integrar e responder às necessidades dos consumidores premium, a Hyundai procurou desenvolver um híbrido "imponente, arrojado e elegante", através de "linhas modernas e dinâmicas", que estabelecem "novos padrões no segmento dos SUVs compactos e dos carros híbridos".

A dianteira apresenta-se totalmente renovada, com destaque para os Grupos Óticos Paramétricos Ocultos: uma inovação de design que incorpora tecnologia de iluminação padrão da grelha. Quando ligadas, as luzes criam uma assinatura única na estrada; uma vez apagadas, fundem-se na grelha do Tucson.

Por sua vez, a traseira chega completamente renovada e conta com alterações significativas, como um grupo ótico traseiro de formato triangular em LED com uma linha iluminada que atravessa toda a largura do veículo.

Este Híbrido é o primeiro modelo da Hyundai a incorporar uma escova limpa-vidros traseira oculta, desimpedindo a visão.

Com um design avançado e inovador, além das jantes de liga leve de 19", que complementam as proporções do Tucson Híbrido, a Hyundai integrou também espelhos de recolha elétrica.

Interior moderno e com espaço para "tudo e mais alguma coisa"

Não é só o exterior que prima pela revolução. Afinal, o habitáculo do Tucson Híbrido é organizado, espaçoso e igualmente sofisticado, promovendo uma experiência de alta tecnologia – como gostamos.

A iluminação está posicionada na parte inferior do painel central, no bloco do carregamento sem fios e nas bolsas das portas, assegurando um ambiente acolhedor.

Pela primeira vez num veículo Hyundai, a marca apresenta um sistema de controlo de temperatura que combina ventiladores diretos e indiretos.

O espaço da bagageira assegura 103 litros, dependendo da versão. Mais do que isso, oferece até um total de 616 litros com os bancos na vertical e 1.795 litros com os bancos rebatidos.

Garante ainda 105 cm de espaço para as pernas nos bancos traseiros, um espaço que confere ao Tucson uma vantagem face a muitos dos seus rivais.

Uma oferta tecnológica futurista

Indo ao encontro da modernidade, o Hyundai Tucson Híbrido oferece uma série de funcionalidades tecnológicas, bem como sistemas avançados de assistência ao condutor e segurança.

O Hyundai Smart Sense + está integrado neste Tucson e inclui os seguintes sistemas de segurança:

Radar de Ângulo Morto (disponível nos modelos de combustão DCT, HEV e PHEV);

Assistente de Prevenção de Colisão em Mudança de Direção;

Cruise Control Inteligente (disponível nos modelos de combustão DCT, HEV e PHEV);

Câmara 360.º;

Câmara de deteção de ângulo morto.

Para assistência ao condutor, a Hyundai apostou em:

Sistema de Alerta de Fadiga do Condutor (DAW);

Controlo de Arranque em Subida e Controlo de Descida (HAC/DBC);

Travagem Autónoma de Emergência (FCA);

Sistema de Manutenção à faixa de rodagem (LKA);

Sistema de Motorização da Pressão dos Pneus (TPMS);

Sistema de Acompanhamento da Faixa de Rodagem (LFA );

Sistema de Informação da Velocidade Máxima (ISLA);

Alerta de Arranque do Veículo Dianteiro (LVDA).

O sistema Bluelink Connected Car Services permite, por exemplo, reconhecimento de voz online. Além dos recursos inteligentes que podem ser controlados com este sistema, a Hyundai inclui ainda uma assinatura gratuita de cinco anos dos Serviços LIVE no sistema de navegação.

Entre as especificações acima detalhadas, há lugar para destacar o painel de instrumentos digital de 10,25 polegadas e o ecrã de info-entretenimento digital de 10,25 polegadas. Facilmente se torna no centro de informação e entretenimento. Contudo, faz falta o Apple CarPlay via Bluetooth. Quer o sistema da Apple, quer o Android Auto, precisam de cabo para funcionar. Uma opção da Hyundai.

Eficiente e atrativo para colecionar olhares na estrada

Esta versão híbrida do Tucson da Hyundai está equipada com o novo motor 1.6 T-GDI e um motor elétrico de 44,2 kW, com bateria de polímeros de iões de lítio de 1,49 kWh, colocadas debaixo da segunda fila de bancos.

Mais do que isso, está equipada com uma caixa automática de seis velocidades (6AT) disponível com tração dianteira e assegura uma potência combinada de 230 CV e 350 Nm de binário. Assim, gera baixas emissões e, segundo a Hyundai, não compromete a "diversão de condução".

Por falar em diversão, este conjunto permite levar o SUV dos 0 aos 100 km/h em 8 segundos. Nada mau para um carro que pesa quase 1700 kg. O carro tem uma velocidade máquina de 193 km/h.

Quanto ao consumo, bom, no nosso ensaio, que levou este SUV por vários cenários (autoestrada, cidade, campo), não conseguimos o consumo combinado publicitado pela marca, os 5,9 l/100 km. No nosso caso rondou sempre os 6,5 l/100 km. Possivelmente, com uma condução equilibrada, se conseguirá um consumo abaixo dos 6 litros aos 100 km.

Apesar de usarmos praticamente sempre no modo mais económico, este híbrido vem com dois modos de condução disponíveis – "Eco" e "Sport". Claro, é na primeira opção que o Tucson Hybrid retira melhores proveitos em termos de eficiência.

A Hyundai tem à disposição nove cores exteriores, incluindo três novas: Shimmering Silver, Amazon Gray e Teal. Além disso, na versão Vanguard disponibiliza a opção de pintar o tejadilho e a carroçaria com cores diferentes.

Especificações: Carro : Hyundai Tucson 1.6 T-GDI HEV

: Hyundai Tucson 1.6 T-GDI HEV Motor : quatro cilindros a gasolina + motor elétrico

: quatro cilindros a gasolina + motor elétrico Volume do cilindro : 1598 cc

: 1598 cc Motor : turbocompressor

: turbocompressor Combustível : gasolina + eletricidade

: gasolina + eletricidade Tração : dianteira

: dianteira Desempenho : 132 kW/180 cv a 5500 rpm (motor de combustão) + 44 kW/60 cv (motor elétrico) = 169 kW/230 cv (potência total do sistema combinado)

: Binário : 265 Nm (motor de combustão) + 265 Nm (motor elétrico) = 350 Nm (binário total)

: 265 Nm (motor de combustão) + 265 Nm (motor elétrico) = 350 Nm (binário total) Aceleração 0-100 km/h : 8,0 segundos

: 8,0 segundos Velocidade máxima : 193 km/h

: 193 km/h Transmissão : 6 velocidades automáticas

: 6 velocidades automáticas Consumo de combustível (combinado) : 5,5 – 5,9 l/100 km

: 5,5 – 5,9 l/100 km Emissões de CO2 : 125 – 135 g/km

: 125 – 135 g/km Volume do tanque : 52 litros

: 52 litros Medidas : Comprimento : 4500 mm Largura : 1865 mm Altura : 1653 milímetros Distância entre eixos : 2680 mm

: Peso operacional : 1639 – 1760 kg

: 1639 – 1760 kg Volume da bagageira: 616/1795 litros

Veredicto

É um carro que não passa despercebido, uns gostam, outros não, mas não é indiferente. Tem um motor térmico, que combinado com o elétrico confere a este SUV uns 230 cv de potência. Isto sente-se. Garantidamente vai perceber que o carro tem muita força quando precisar dele. A par disso, a tecnologia de assistência à condução que o carro traz é um grande ponto a seu favor.

Tem um bom habitáculo, grande e confortável, apesar de poder melhorar na insonorização. Também bons materiais de construção, mas a área de infoentretenimento na consola central tem plásticos demasiado brilhantes, mostram-se sempre com manchas dos dedos, e destacam demasiado as poeiras. Também devemos salientar que traz um combinado de botões tácteis e botões físicos. Apesar de a moda ser o minimalismo, ainda entendemos que deve existir uma transição, na medida de não ser "nem tanto ao mar, nem tanto à terra". E este carro oferece isso.

Outro aspeto positivo é o seu consumo moderado. Para o tamanho de carro que temos em mãos, é um consumo muito interessante. Este carro espaçoso, grande, familiar, com uma ótima bagageira, está dentro dos melhores da sua gama.

O Hyundai Tucson inclui 7 anos de Garantia sem limite de quilómetros. O Preço é de 46.150 €.

Hyundai Tucson Hybrid