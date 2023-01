Xiaomi: 5 gadgets que deve conhecer

A Xiaomi é uma das marcas que mais fãs tem no segmento da tecnologia móvel e doméstica. Os smartphones são um sucesso no mercado, mas existe uma infinidade de outros produtos para descobrir.

Venha conhecer algumas propostas.

Redmi Note 10 Pro

O Redmi Note 10 Pro é um modelo mais antigo, mas que também vale muito a pena, na faixa de preços anunciada. Este smartphone tem ecrã AMOLED de 6,67" com taxa de atualização de 120Hz e é resistente a água e poeiras, com certificado IP53.

Tem processador Snapdragon 732G e tem versões com 6 ou 8 GB de RAM e 64, 128 e 256 GB de armazenamento.

Na traseira tem uma câmara principal de 108 MP, uma ultra grande angular de 8 MP, uma macro de 5 MP e de profundidade com 2 MP. A câmara frontal é de 16 MP.

A bateria é de 5020 mAh com carregamento rápido de 33W, tem NFC, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac e Bluetooth 5.1. Conta ainda com jack de 3,5mm e altifalantes em stereo.

O smartphone Redmi Note 10 Pro tem um preço de 254,93€ (IVA incluído) e está disponível nas cores azul, verde e cinzento.

Xiaomi 12 Lite

O Xiaomi 12 Lite tem ecrã AMOLED de 6,55" com taxa de atualização adaptativa que vai dos 60Hz aos 120Hz e taxa de resposta ao toque, com uma resolução FullHD+.

Tem processador Snapdragon 778G e tem versões com 6 ou 8 GB de RAM e 128 ou 256 GB de armazenamento.

Na traseira tem uma câmara principal de 108 MP, uma ultra grande angular de 8 MP, uma macro de 2 MP e faz gravação de vídeo a uma resolução máxima de 4K a 30 fps. A câmara frontal é de 16 MP.

A bateria é de 4300 mAh com carregamento rápido de 66W, tem NFC, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax e Bluetooth 5.2. Conta ainda com altifalantes em stereo.

O smartphone Xiaomi 12 Lite está disponível por $322,07, onde poderá utilizar os cupões de loja disponíveis para obter um desconto adicional. O envio deste produto está disponível apenas para o Brasil.

Redmi Note 11 Pro 5G

O Redmi Note 11 Pro 5G vem com um ecrã de 6,67" FHD+ AMOLED DotDisplay, com uma taxa de atualização de 120Hz e uma taxa de amostragem ao toque de 360Hz. Vem equipado com processador Snapdragon 695 octa-core e estará disponível com 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento.

A sua câmara principal é de 108 MP, complementada por uma câmara ultra grande angular de 8 MP e uma câmara telemacro de 2 MP. A câmara principal dispõe de um sensor de última geração e duplo ISO nativo, que deverá manter a qualidade elevada das imagens captadas mesmo em condições de pouca luz. A câmara frontal é de 16 MP.

Quanto à bateria, oferece uma capacidade de 5000 mAh e carregamento rápido a 67W. Tem altifalantes duplos e jack de 3,5mm, Bluetooth 5.1, Wi-Fi a/b/g/n/ac, o sensor de impressões digitais fica posicionado na lateral e ainda oferece NFC.

O smartphone Redmi Note 11 Pro 5G está disponível por $235, onde pode usufruir de um desconto adicional de 10% com o código RED5G10, válido até 18 de janeiro. O envio deste produto está disponível apenas para o Brasil.

Xiaomi Smart Band 7 Pro

A Xiaomi Smart Band 7 Pro vem equipada com um ecrã retangular AMOLED de 1,64" de alta resolução ainda mais amplo e com funcionalidade de brilho automático.

Desde a monitorização do sono até ao rastreio desportivo, a nova Xiaomi Smart Band 7 Pro reconhece mais de 110 modos desportivos e vem com o sistema GNSS (Global Navigation Satelite System) integrado que permite um posicionamento mais rápido e um rastreio de rotas mais preciso, tornando-o no equipamento ideal para todos os entusiastas de desportos em movimento.

Este dispositivo apresenta uma resistência 5ATM, uma autonomia de bateria até 12 dias e ajuda-o a receber qualquer chamada e mensagem, a qualquer hora, em qualquer lugar.

No que diz respeito ao design, o dispositivo tem mais de 150 mostradores, 2 cores e 8 opções diferentes de bracelete.

A smartband Xiaomi Smart Band 7 Pro está disponível por 72,85€ (IVA incluído), nas cores preto ou branco, com opção de bracelete adicional noutras cores. Haverá ainda um sorteio diário, onde 5 compras serão selecionadas aleatoriamente para oferta de uma mochila Xiaomi ou dos earbuds Xiaomi Redmi Buds Essentials.

Redmi Buds 4 Pro

Os Redmi Buds 4 Pro são uns earbuds que oferecem até 36 horas de reprodução de música, com recurso à caixa de carregamento, sendo que, com 5 minutos à carga, oferecem até 2 horas de autonomia. Funcionam com Bluetooth 5.3, têm impedância de 24Ω.

Vêm equipados com dois modos de transparência, que permitem ao utilizador estar atento a tudo o que se passa ao seu redor. Esta série é um excelente aliado para chamadas e videoconferências, dado que oferecem cancelamento de ruído com três microfones, emparelhado com algoritmos de IA que identificam com precisão a voz humana e o ruído ambiente.

Os Redmi Buds 4 Pro estão disponíveis por 66,76€ (IVA incluído), nas cores branco ou preto.

