A Samsung Display tem vindo a apresentar conceitos de ecrãs flexíveis absolutamente incríveis e que vão efetivamente revolucionar o mercado dos dispositivos móveis nos próximos anos. A linha Z Flip e Z Fold da Samsung são a prova desta revolução.

Agora, a empresa sul-coreana deu a conhecer mais um dos seus produtos em desenvolvimento: uma dobradiça que permite dobrar o ecrã de um smartphone tipo Z Fold a 360º.

Foi na CES 2023 que a Samsung deu a conhecer o seu protótipo de ecrã que dobra a 360º. Segundo o The Verge, este ecrã está a ser apelidado de Flex In & Out.

O ecrã tem uma dobradiça diferente aquilo que já conhecido criando, segundo a empresa, um vinco significativamente menos visível. A "dobradiça em gota de água" pode permitir que o ecrã tenha uma forma mais solta, quando dobrada para dentro. Essa dobradiça fará com que o vinco seja então menos pronunciado.

A verdade é que os ecrãs Flex In & Out não são propriamente uma novidade, mas no passado eram apresentados sob a forma de ecrã que abria em S, sendo que não dobrava no mesmo vinco para dentro e para fora.

Ainda que existam rumores que coloquem esta nova dobradiça no Samsung Galaxy Z Fold5, a probabilidade de tal vir a acontecer não é muito grande, já que iria implicar uma grande revolução face ao modelo anterior.

No entanto, o design da dobradiça poderá ser aproveitado para garantir um vinco menos pronunciado, sendo essa uma excelente evolução face ao Z Fold4. Esta proposta é, na verdade, já utilizada por outras fabricantes de smartphones dobráveis como a OPPO e a Motorola, nos seus mais recentes lançamentos.

Os smartphones da linha Galaxy Z deverão ser lançados apenas em agosto. Para já, no primeiro de fevereiro, a Samsung irá colocar no mercado a sua linha de smartphones de topo Samsung Galaxy S, com todos os pormenores já mais ou menos revelados.