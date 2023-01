Já é conhecido o 11 do Ano de FIFA 23 (TOTY)

A EA Sports anunciou no início do mês, o arranque da votação da equipa do Ano de FIFA 23 (a Team of the Year, ou TOTY), tal como aqui vimos.

Agora, foram revelados os resultados, naquela que foi a maior votação do género de sempre. Venham ver os 11 escolhidos.

Todos os anos, a EA Sports costuma proceder à votação do 11 mais valioso da edição de FIFA em uso no momento. Tal como vimos aqui, FIFA 23 não foi excepção e como tal a votação procedeu-se desde a o inicio deste mês de Janeiro.

Entretanto, o período de votação terminou e os resultados foram agora divulgados. Sem muitas surpresas, diga-se.

Naquela que foi a maior votação do género da série FIFA, milhões de fãs de todo o mundo votaram sobre os seus favoritos que merecem local de destaque no TOTY Final XI.

Os resultados das votações revelam números interessantes, como por exemplo o facto de Kylian Mbappé ter a maior percentagem de votos para os avançados com 23%. Por outro lado, Kevin De Bruyne teve a maior percentagem de votos dos centro campistas com 21%, Achraf Hakimi para os defensores com 15% e Courtois com 56% dos votos de guarda-redes.

Avançados

Karim Benzema (France) - Real Madrid

Kylian Mbappé (France) - Paris Saint-Germain

Lionel Messi (Argentina) - Paris Saint-Germain

Médios

Jude Bellingham (England) - Borussia Dortmund

Kevin De Bruyne (Belgium) - Manchester City

Luka Modrić (Croatia) - Real Madrid

Defesas

Achraf Hakimi (Morocco) - Paris Saint-Germain

Éder Militão (Brazil) - Real Madrid

Theo Hernández (France) - AC Milan

Virgil van Dijk (Netherlands) - Liverpool

Guarda-redes

Thibaut Courtois (Belgium) - Real Madrid

Tal como em anos anteriores, os adeptos terão também a oportunidade de votar no jogo para o seu 12º homem do ano, o jogador final adicionado ao coletivo TOTY. Os três jogadores que por pouco perderam no XI final e que podem ser o 12º Homem são:

Avançado - Erling Haaland (Noruega) - Man City

Médio - Federico Valverde (Uruguai) - Real Madrid

Defesa - João Cancelo (Reino Unido) - Man City

A votação terá lugar no FIFA Ultimate Team a partir de 23 de janeiro.

A formação completa do TOTY estará disponível apenas em FIFA 23 a partir de 26 de janeiro, com o FULL XI a chegar a FIFA Online a 20 de janeiro e FIFA Mobile a partir do início de fevereiro. Antes da chegada completa do XI a FIFA 23, os jogadores terão a oportunidade de ver os itens no jogo, os avançados de 20 a 21 de Janeiro, os médios de 22 a 23 de Janeiro, defesas e guarda redes entre 24 e 25 de Janeiro.

TOTY ICONs

Para celebrar alguns dos maiores jogadores a jogar O Jogo do Mundo, seleciona em FIFA Ultimate Team ICONs que teriam sido considerados para o prestigiado prémio Team of The Year nos últimos anos e receberás novos itens TOTY ICON. 14 gigantes do jogo serão homenageados com classificações aumentadas no FIFA Ultimate Team dentro de FIFA 23, incluindo:

Alessandro Nesta Andrea Pirlo Ashley Cole Claude Makélélé David Beckham Edwin van der Sar Gerd Muller Hugo Sánchez Javier Zanetti Nemanja Vidić Robert Pirès Ronaldinho Ruud Gullit Xabi Alonso

"A nossa votação da Equipa do Ano da FIFA continua a crescer na participação todos os anos, e tornou-se uma autoridade muito respeitada sobre o melhor dos melhores do futebol mundial", afirmou David Jackson, vice-presidente de marca da EA SPORTS FC. "A Equipa do Ano dá voz a milhões de jovens adeptos de futebol, pois nomeiam os melhores do mundo, e temos o privilégio de trazer o seu XI escolhido para FIFA 23."