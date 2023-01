Eis os nomeados para a Equipa do ano de FIFA 23

O ano de 2022 chegou ao fim e, tal como costuma ser tradicional, a EA Sports chega-se à frente para anunciar os nomeados para a Equipa do ano de FIFA 23.

A presença de alguns jogadores já era esperada na lista mas a ausência de outros... nem tanto. Venham ver.

Com o final de 2022, chega também a altura de fazer alguns pontos de situação e a EA Sports costuma lançar por esta altura, os principais nomes de jogadores candidatos a pertencerem à Equipa do Ano do jogo FIFA (neste caso, FIFA 23).

A lista de nomeados para a Equipa do Ano (TOTY) é grande e inclui alguns dos jogadores mais desejados e usados pelos jogadores de FIFA 23.

Esta shortlist inclui os melhores jogadores de todo o mundo e de todas as posições e, a partir de amanhã (dia 10 de janeiro) que os fãs se poderão pronunciar-se acerca das suas escolhas. A votação termina no próximo dia 17 de Janeiro às 3h59 e será revelada a 19 de Janeiro.

A shortlist inclui uma variedade de jogadores do mundo do futebol, incluindo nomes conhecidos como os vencedores do Ballon D'or Luka Modrić, Karim Benzema e Lionel Messi, conta ainda com jovens estrelas como Jude Bellingham, Bukayo Saka e Aurelien Tchouameni.

Os jogadores que surgiram como estrelas do seu país no Mundial de 2022 também encontraram o seu caminho na lista de nomeados para a TOTY, incluindo o guarda-redes marroquino Yassine Bounou e o médio defensivo Sofyan Amrabat.

A Equipa do Ano também chegará ao FIFA Mobile a partir de 2 de fevereiro. Para mais informações sobre as últimas novidades para FIFA Mobile, ou para descarregar no iOS e Android, podem aceder aqui.