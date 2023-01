AMD mostra que a sua Radeon RX 7900 XT é a gráfica mais rápida pelo seu preço

Sempre assistimos a uma 'guerra' entre as várias marcas concorrentes do mercado. E no setor das placas gráficas a AMD e a Nvidia são os dois nomes que mais se destacam e, portanto, é natural que volta e meia surjam picardias subtis entre ambas.

Assim, depois que a Nvidia apresentou a sua nova gráfica GeForce RTX 4070 Ti, logo de seguida, a AMD baixou o preço das suas Radeon RX 7900 XT. E agora a empresa de Lisa Su revela que este modelo é o mais rápido dentro do seu preço!

AMD Radeon RX 7900 XT é a mais rápida dentro do preço

Com a inflação e o poder económico dos consumidores mais fragilizado, as marcas tentam por tudo para cativar os clientes a escolherem os seus produtos. Assim, após o anúncio da RTX 4070 Ti, a AMD baixou o valor das Radeon RX 7900 XT e agora a fabricante norte-americana atualizou a sua apresentação sobre este modelo para mostrar que é a mais rápida dentro do seu preço.

De acordo com as informações, a AMD mostrou agora a comparação entre o desempenho das duas placas gráficas onde se verifica que a sua RX 7900 XT tem especificações superiores por um preço mais baixo. Uma breve análise revela que a RTX 4070 Ti conta com 40 TFLOPs FP32, 12 GB de memória GDDR6, 192 bits de interface de memória e 1.4 ao nível de DisplayPort. Por sua vez, a Radeon RX 7900 XT traz 52 TFLOPs FP32, 20 GB de memória, uma interface de memória de 320 bits e DisplayPort de 2.1.

A acompanhar estas informações, vemos também um gráfico com o desempenho a 4K das duas GPUs nos testes em vários jogos populares, onde claramente a cor vermelha se destaca, o que significa que a gráfica da AMD supera a da rival Nvidia. Em média, nestes 6 jogos a RX 7900 XT oferece 102,08 FPs enquanto que a RTX 4070 Ti oferece 85,26 FPS, o que torna a GPU de Lisa Su cerca de 20% mais rápida.

Atualmente, a placa gráfica da AMD já se encontra à venda na Alemanha por 979 euros e o modelo rival está a cerca de 1.050 euros.