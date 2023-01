Topo de gama Radeon RX 7900 XT já está mais barata que a RTX 4070 Ti

O mercado das placas gráficas está bastante recheado com modelos para todos os gostos e carteiras. Recentemente, a Nvidia apresentou durante o evento CES 2023 os seus novos modelos da gama RTX 40 para computadores portáteis e também a tão aguardada GeForce RTX 4070 Ti para desktop.

A rival AMD vê assim a sua corrida mais condicionada e as últimas informações da indústria indicam que o modelo da sua recente e poderosa Radeon RX 7900 XT viu o seu preço diminuido e já está mais barata do que a RTX 4070 Ti da Nvidia.

Preço da AMD Radeon RX 7900 XT cai

Estamos a assistir a um panorama curioso no segmento das placas gráficas. Há vários modelos a serem apresentados e lançados, no entanto algumas unidades estão a ver o seu preço ser alterado em pouco tempo da sua presença neste mercado.

Há cerca de uma semana, por exemplo, informámos que a Radeon RX 7900 XTX, que é a atual GPU mais poderosa da linha Radeon RX 7000 da AMD, já se encontrava à venda por um valor abaixo do inicialmente recomendado. E agora é a sua irmã mais nova que é afetada pela mesma situação.

Assim, e de acordo com as mais recentes informações, após o anúncio da nova GeForce RTX 4070 Ti da Nvidia, as Radeon RX 7900 XT viram o seu preço cair. Com este cenário, estas placas gráficas da AMD, que também são consideradas topo de gama, já se encontram a preços mais baixos do que a RTX 4070 Ti, pelo menos nalguns países da Europa.

Tal como tem sido habitual, é na Alemanha, mais concretamente na loja Mindfactory, que esta situação se verificou inicialmente, onde a GPU da AMD já se encontra por 989 euros, quando o valor recomendado era de 1.046,93 euros, tendo chegado ao país germânico por 1.049 euros.

Inicialmente a redução tinha colocado a Radeon RX 7900 XT nos 999 euros e, mais recentemente, o valor desceu para os 979 euros, como vemos na imagem acima. Relembramos que a Nvidia anunciou a sua RTX 4070 Ti por um valor de 910 euros para o mercado europeu, mas o modelo mais barato que se encontra no país ronda os 1.000 euros.

Claro que esta não é uma diferença muito significativa, mas numa altura de incerteza e de dificuldades económicas, todos os cêntimos contam.