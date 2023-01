A Samsung está a preparar os últimos pormenores para o lançamento dos seus smartphones de topo da linha Galaxy S, que serão apresentados a 1 de fevereiro.

A verdade é que, nesta altura, já não existem muitos segredos em relação aos vários modelos que serão lançados, mas agora os pormenores são mais concretos e incluem preços.

A Samsung ainda não se rendeu à tendência de ser ela, oficialmente, a dar a conhecer antecipadamente os pormenores dos seus smartphones, como outras fabricantes o fazem, para aguçar a curiosidade dos fãs. Por isso, todos os anos, a cada novo lançamento, assistimos a uma enxurrada de especulações, rumores e muitas certezas.

Estamos a duas semanas do grande lançamento da nova linha de smartphones de topo e, nesta altura, já tudo se sabe... escondidos estarão os pormenores de desempenho que serão resultado do conjunto entre hardware e software integrados.

Ainda que para o mercado norte-americano, a lista de especificações e preços a que os vários modelos estarão disponíveis na Verizon, apareceu no Reddit, revelando assim o pormenor essencial que faltava... o preço.

Quanto vai custar o Samsung Galaxy S23?

A folha de especificações divulgada no Reddit parece ser oficial e mostra que o Galaxy S23 será lançado com um ecrã de 6,1" com resolução FHD+, bateria de 3900mAh e carregamento com fio de 25W. O smartphone terá uma câmara grande angular de 50 MP, uma câmara ultra grande angular de 12 MP e terá zoom espacial digital de 30x.

O dispositivo estará disponível em lavanda e verde com opções de configuração de 8 GB de RAM com 128 GB de armazenamento e 8 GB de RAM com 256 GB de armazenamento. O preço começará em $ 799,99 ou 36 pagamentos mensais de $ 22,22.

O modelo Galaxy S23+ terá ecrã FHD+ de 6,6" e bateria de 4700mAh que carrega a 45W. O seu conjunto de câmaras na traseira será igual ao do Galaxy S23 e estará disponível nas cores Phantom Black e Cream.

As opções de configuração incluem 8 GB de RAM com 256 GB de armazenamento e 8 GB de RAM com 512 GB de armazenamento. O preço de venda para este modelo começa em $ 999,99 ou 36 pagamentos mensais de $ 27,77.

Finalmente, o Galaxy S23 Ultra, contará com ecrã QHD+ de 6,8 polegadas, a bateria terá capacidade de 5000mAh que carrega a 45W. A câmara principal terá 200 MP e será alimentada pelo sensor ISOCELL HP2. Terá também uma câmara ultra grande angular de 12 MP, uma câmara telefoto de 10 MP e zoom espacial digital de 100x.

As opções de configuração incluem 8 GB de RAM com 256 GB de armazenamento e 12 GB de RAM com 512 GB de armazenamento, a partir de 1.199,99 dólares.

Nos pontos-chave de venda podemos ver que os modelos terão gravação de vídeo 8K com super estabilidade, modo de vídeo e selfies noturnas avançado. A proteção do ecrã terá a mais avançada tecnologia Gorilla Glass e destacam-se ainda pormenores de software, como o emparelhamento automático com dispositivos Samsung e opções de colaboração.

Foram também divulgadas imagens que mostram mais pormenores de design e cores, aparentemente retiradas de campanhas promocionais oficiais.