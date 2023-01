Liger X, a scooter elétrica que se equilibra sozinha

Há um conjunto de novas tecnologias a serem disponibilizadas no segmento dos veículos elétricos. Como se o eletrificar carros e motas tivesse sido o tiro de partida para que outras inovações saltassem para o mercado do grande consumo. Assim se apresenta a startup indiana Liger Mobility, uma empresa fundada em 2016. Com o foco na mobilidade inteligente, a empresa passou os primeiros anos à procura de soluções que acrescentassem algo ao mercado das scooters já por si muito rico.

A empresa apresentou recentemente a Liger X e Liger X+. Além de elétricas, estas scooters equilibram-se sozinhas.

Nem só de carros vive o mercado dos elétricos. Há muitas propostas que atingem muitos outros segmentos. Das trotinetas aos pesados de mercadorias, passando pelas motas até aos aviões. A verdade é que, apesar de muitos afirmarem que não, os veículos elétricos vieram para ficar. Depois deste patamar, o seguinte é a sua inteligência.

As chamadas "smartcoisas" estão em todo o lado e hoje vamos ver uma scooter que é inteligente ao ponto de se equilibrar sozinha.

Liger X e Liger X+ são elétricas e não só!

Equipadas com motor elétrico, a empresa ainda não anunciou a sua potência. Contudo, a Liger Mobility referiu que as scooteres atingem uma velocidade máxima de 65 km/h.

As baterias também não tiveram os dados anunciados, apenas que são refrigeradas a líquido, mas segundo a empresa, a Liger X tem uma autonomia para 60 km, enquanto para a Liger X+ tem uma autonomia para 100 km.

Equipamentos como suspensão e travões também não tiveram especificações anunciadas. Mas o que mais surpreende é o sistema que deixa a scooter sempre de pé, dispensando o famoso descanso. As propostas oferecem um modo marcha-atrás sem depender do equilíbrio do condutor. Possui faróis LED e o painel de instrumentos é em LCD na X e em TFT na X+.

O mercado parece estar a reagir bem. As duas propostas de scooter começarão a ser vendidas em meados deste ano, com expectativa de entrega das primeiras unidades para o final de 2023. Para a Liger X, o preço sugerido é de 90.000 Rúpias Indianas (cerca de 1050 euros), enquanto a Liger X+ ainda não tem estimativa de preços. Peso e medidas também não foram ainda disponibilizadas.

Em resumo, este equipamento, que foi pensado para o mercado indiano, mas que poderá chegar a todo o mundo, tem como ponto de destaque o equilíbrio da própria scooter mantendo a segurança do condutor e passageiro.

Este é, sem dúvida o ponto mais interessante. Algo que poderá ser, dentro em breve, uma funcionalidade disponível em qualquer veículo de duas rodas elétrico.