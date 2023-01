Auscultadores com cancelamento de ruído causam dores de cabeça?

O cancelamento de ruído é, para alguns utilizadores, fator de peso aquando da compra de uns auscultadores. Depois de os adquirir, ou de os testar, poderá haver quem sinta indisposição, desde dores de cabeça, náuseas…

Saiba que é normal e que a tecnologia provoca essas reações do corpo.

Os auscultadores com cancelamento de ruído são ideais para aqueles que querem abstrair-se do mundo real aquando da sua utilização. Afinal, não ouvir o exterior permite uma maior concentração e melhora a experiência daquilo que se está a ouvir.

Caso tenha uns auscultadores destes e sinta dores de cabeça, ou outros sintomas, depois de várias horas com eles nas orelhas, saiba que é normal e que há justificação para isso. O SoundProof Central compilou os porquês e explicou-os.

Existem duas formas de garantir o cancelamento de ruído. A primeira é através da insonorização. Tipicamente, este Cancelamento Passivo de Ruído não causa dores de cabeça, pois utiliza revestimentos constituídos por materiais insonorizantes. A segunda é um método eletrónico chamado Cancelamento Ativo de Ruído, que utiliza o microfone incorporado dos auscultadores para calcular a frequência do ruído externo. Este cálculo permite que o microfone produza ondas sonoras na mesma frequência e as envie para um mecanismo, que as inverte. Os dois conjuntos de ondas sonoras anulam-se mutuamente e garantem o chamado cancelamento de ruído.

Conforme se lê no website, a cabeça dói com os auscultadores, porque este último método, que obriga o cérebro a trabalhar em dobro, é o mais utilizado.

Além da diferença de método para o cancelamento de ruído dos auscultadores, também a força exercida pela faixa que une os dois auriculares pode resultar em dores de cabeça. Segundo o SoundProof Central, essa banda pode pressionar os nervos cutâneos e o osso temporal, se estiver demasiado apertada. Em casos extremos, a dor pode estender-se até ao pescoço e maxilar.

Por fim, o volume daquilo que está a ouvir também pode influenciar as reações e sensações do corpo aos auscultadores com cancelamento de ruído. Por isso, caso seja o caso, deverá baixar o volume, ajustar a banda, ou optar por auscultadores com Cancelamento Passivo de Ruído.