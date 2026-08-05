500 drones vão desenhar a história da Ponte 25 de Abril no céu de Lisboa

A Ponte 25 de Abril celebra esta quinta-feira, 6 de agosto, seis décadas de história. Para assinalar a efeméride, cerca de 500 drones vão iluminar os céus sobre o rio Tejo num espetáculo em 3D que promete revisitar os momentos mais marcantes de uma das infraestruturas mais emblemáticas de Portugal.

Para assinalar o 60.º aniversário da Ponte 25 de Abril, a Infraestruturas de Portugal, a Lusoponte e a Fertagus promovem um espetáculo de drones em 3D sobre o rio Tejo, uma iniciativa que pretende homenagear uma das infraestruturas mais emblemáticas do país.

Com início marcado para as 00:00, o espetáculo contará com cerca de 500 drones, que irão dar vida a uma viagem visual inspirada na história da ponte.

Conforme a informação avançada à imprensa, ao longo da apresentação serão recriados diferentes momentos da sua construção, evolução e do papel que continua a desempenhar na mobilidade e no quotidiano de milhões de portugueses.

Um espetáculo de drones entre as duas margens

Os drones serão lançados a partir da margem sul, na zona do Cristo Rei, em Almada, sendo o espetáculo concebido para ser observado a partir da zona das Docas, em Lisboa. A sessão contará ainda com a presença do ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz.

Inaugurada a 6 de agosto de 1966, a Ponte 25 de Abril tornou-se um elemento essencial na ligação entre Lisboa e Almada, assumindo um papel estratégico na mobilidade entre as duas margens do Tejo.

Ao longo das últimas seis décadas, consolidou-se também como um dos símbolos mais reconhecidos de Portugal.

Tecnologia para celebrar a história

Segundo as entidades promotoras, esta celebração pretende reconhecer a importância da Ponte 25 de Abril na vida económica, social e urbana do país.

Assim sendo, o espetáculo de drones surge como uma forma de assinalar os 60 anos da infraestrutura, recorrendo à tecnologia para revisitar a sua história e destacar o seu legado.