Kohler Dekoda: a sanita inteligente que “vigia” a sua saúde

A Kohler apresentou o Dekoda, um dispositivo inovador que transforma a sanita num centro de monitorização da saúde. Sim, a câmara inteligente analisa as fezes para detetar problemas de saúde intestinal.

Tecnologia de análise ótica para a saúde

O Dekoda é um sensor inteligente que se instala facilmente na borda das sanitas padrão, utilizando um mecanismo de fixação expansível.

Equipado com sensores óticos avançados, o dispositivo analisa a urina e as fezes para avaliar a hidratação, a regularidade intestinal e detetar sinais de sangue, que podem indicar problemas de saúde.

A informação é transmitida de forma segura para a aplicação móvel Kohler Health, disponível para iOS, com suporte para Android a ser lançado em breve.

A privacidade é garantida, pois os sensores estão direcionados apenas para o interior do vaso sanitário e os dados são encriptados de ponta a ponta.

Acessibilidade e Preço

O Dekoda está disponível para pré-encomenda por 599 dólares (cerca de 516 euros), com envio previsto para 21 de outubro de 2025.

Para aceder aos dados de saúde, é necessário subscrever um plano Kohler Health, com preços a partir de 6,99 dólares por mês para utilizadores individuais.

O dispositivo é compatível com a maioria das sanitas padrão, embora não funcione corretamente em modelos de cores escuras, onde a iluminação pode ser insuficiente.

Com o Dekoda, a Kohler propõe uma abordagem inovadora para a monitorização da saúde, integrando tecnologia e bem-estar no quotidiano.