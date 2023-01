Análise: Coluna inteligente Amazon Echo Dot (5.ª geração)

A Amazon tem disponível para o mercado nacional alguns dos seus dispositivos inteligentes, nomeadamente a coluna Echo Dot lançada no decorrer do ano passado. Esta versão ainda não fala em português de Portugal, ainda que não seja necessário "abrasileirar" a pronúncia para que ela entenda aquilo que queremos dizer...

Mas além desta conclusão, que mais pode esperar da coluna Amazon Echo Dot (5.ª geração)?

As colunas inteligentes estão cada vez mais presentes nas nossas casas, podendo, simplesmente, servirem para auxiliarem com informação e gestão de tarefas, como saber o estado do tempo ou saber a agenda para determinado dia... e claro para reproduzirem música.

Mas a sua utilidade vai além disso. Estas colunas podem ajudar a apagar e acender luzes, tomadas, eletrodomésticos, câmaras de vigilância, entre outros compatíveis.

A Amazon, neste campo, oferece algumas opções com diferentes funcionalidades, sendo uma das mais populares, a Echo Dot, que recentemente, recebeu a sua 5.ª geração. Existe disponibilidade para o mercado nacional, contudo, ainda com algumas limitações em termos de idioma.

[ver em YouTube]

O design e especificações da Echo Dot (5.ª geração)

O design da Echo Dot (5.ª geração) mantém-se mais ou menos semelhante à sua versão anterior. É basicamente uma esfera, que fica bem enquadrada em qualquer ambiente. Seja no escritório, mesa de cabeceira, sala ou até na cozinha.

Esta esfera tem certificado Climate Pledge Friendly, o que faz dela um produto que respeita mais o meio ambiente e promove a sustentabilidade. Tem uma área com malha fina (99% reciclada) e outra parte em plástico duro, a base é emborrachada, para maior aderência (plásticos são 55% reciclados) e na traseira existe a porta de alimentação, para o adaptador de corrente de 15W.

Na parte inferior, mesmo antes junto à base, existe um anel de luz que interage com as ordens pedidas, com as respostas. A cor azul significa que a Alexa está a ouvir; o vermelho quer dizer que o microfone está desligado; o laranja está no modo de configuração ou está a tentar ligar-se à internet; o roxo significa que o dispositivo se encontra no modo Não perturbar; amarelo é para notificações e verde significa que está a receber uma chamada.

Na parte superior, na malha, existem ainda 4 botões de controlo, nomeadamente, o botão para controlo de ações, para ativar a Alexa, o botão para ligar e desligar o microfone, e controlo de volume (+/-). Tem também uma zona de toque para ativar o modo snooze, do despertador.

Em relação ao modelo do ano anterior, esta Echo Dot perdeu o jack de 3,5mm, que, na verdade, não fez qualquer falta. Já suporta Wi-Fi 5 (dual-band), o que é uma vantagem face ao modelo anterior.

Está disponível nas cores preto, azul marinho e branco. Existe ainda uma base com bateria que evita a utilização junto a uma tomada elétrica (ainda que esta opção não esteja disponível para o mercado nacional) e ainda existe uma versão com relógio integrado, 10 € mais cara, sendo que a versão sem relógio custa 59,99 €.

O que fazer com a Echo Dot (5.ª geração) da Amazon

A Echo Dot (5.ª geração) liga-se ao smartphone ou tablet via app Alexa, sendo esta a porta para todas as configurações. As configurações iniciais, passam por ligar a coluna à rede, escolher idioma, fazer reconhecimento de voz com algumas frases sugeridas e depois existem muitas sugestões de tudo aquilo que se pode fazer com a Alexa e com a Echo Dot.

Para quem tem dispositivos inteligentes em casa compatíveis com Alexa, a sua integração deverá ser o primeiro passo: lâmpadas, tomadas, câmaras ou termostatos, são alguns dos exemplos de dispositivos que podem ser compatíveis, inclusivamente, a app direciona o utilizador para soluções compatíveis, disponíveis na Amazon.

A configuração de alarmes poderá ser outra das opções iniciais, sabendo que com um toque na zona frontal da coluna, o alarme entra em modo de snooze, e para com um "Alexa stop". Podem ser configurados vários alarmes, com dias diferentes, tanto pela app, quanto por comandos de voz.

A Amazon Echo é compatível com os principais serviços de streaming de música, entre eles o proprietário Amazon Music, o Apple Music, Spotify ou Deezer. Para ouvir a sua música, a configuração do serviço deverá ser também feita pela app, depois disso, basta pedir à Alexa para tocar.

A Alexa está sempre disponível (a não ser que lhe tenha desligado o microfone), por isso, se precisar de qualquer ação, basta começar por dizer "Alexa" e fazer o seu pedido.

Como comunicar com a Alexa?

Para quem domina a língua inglesa, então, basta comunicar com ela dessa forma. Esta versão ainda não fala em português de Portugal, no entanto, é possível fazer pedidos em português sem que seja necessário "abrasileirar" a pronúncia para que ela entenda aquilo que queremos dizer. Contudo, as respostas serão dadas em inglês.

Com um simples "Alexa", a coluna é acionada e está pronta a receber ordens. É bastante responsiva e entende de forma bastante explicita os pedidos, mesmo que não se fale muito alto.

Na app irão encontrar inúmeras sugestões de todas as ações disponíveis na Echo Dot para tirar mais partido da Alexa. Há que notar que mesmo escolhendo o idioma em PT-BR, a app não tem tradução ainda para tudo, aparecendo umas informações em inglês e outras em português.

Além das opções já descritas, o utilizador, por exemplo, criação de anúncios. Se está a preparar o jantar, poderá criar um anúncio para avisar em casa que está na hora de ir para a mesa. Com este anúncio criado, por exemplo na app, a coluna que está colocada na sala onde está o resto da família, vai lançar este aviso. Se tiver mais do que uma coluna em casa, então o aviso poderá ser desencadeado em todas.

A Echo Dot poderá também funcionar como altifalante para chamadas de voz, via bluetooth. Poderá também dar ordens para acender luzes ou ligar o aquecimento, mesmo fora de casa.

A coluna de som

O altifalante da Echo Dot (5.ª geração) está posicionado na parte frontal e tem 1,73" (o que é maior que a geração anterior). Não tendo testado a Echo Dot de 4.ª geração não é possível fazer uma comparação, mas é fácil tecer conclusões face ao que ouvi. A coluna de 5.ª geração oferece uma qualidade de som impressionante para o seu pequeno tamanho.

Destacam-se inclusivamente os graves e os agudos não são estridentes, havendo um equilíbrio muito bom, na maioria das músicas. Há, no entanto, um distorcer de som quando começa a passar cerca de 75% do volume, deixando de ser agradável.

Veredicto

A Amazon Echo Dot (5.ª geração) está atualmente disponível por 59,99 €. Este preço faz dela uma opção muito interessante no universo das colunas inteligentes, primeiro porque a qualidade de som é muito boa. Depois porque em termos de instalação e configurações iniciais é bastante intuitiva.

Ainda que não tenha muitos dispositivos compatíveis diretamente com a Alexa, a integração da lâmpada da cozinha da marca Yeelight aconteceu de forma simples, bastando seguir a indicação da aplicação.

Tal como já referido, a Alexa é bastante responsiva e é possível fazer os pedidos em português e receber respostas em inglês. Este será mesmo o maior inconveniente do serviço da Amazon, tanto na coluna, como na app que não está traduzida na sua totalidade.

A Echo Dot foi usada em diversas divisões da casa, para avaliar a sua versatilidade e passou no teste com distinção, sendo excelente para criar música ambiente com qualidade.