Apple vai ativar sensor secreto de temperatura e humidade do HomePod mini

Lembram-se seguramente que há uns meses escrevemos que a Apple teria incluído no HomePod mini sensores de temperatura e humidade. Apesar de estarem desligados, eles poderiam, numa versão futura do sistema operativo, permitir a informação ao utilizador sobre isso mesmo, a temperatura do ar e a humidade. Pois bem, segundo o que foi dado a conhecer, hoje, na apresentação do novo HomePod, com o iOS 16.3 e a respetiva versão para a coluna inteligente, estes sensores serão ativados.

Se já tiverem a versão beta do iOS 16.3 irão ver que já se pode ter essa informação através quer da aplicação Casa, quer através da pergunta à Siri.

A Apple lançou hoje uma coluna HomePod de 2.ª geração, e um dos novos recursos é a capacidade de monitorizar temperatura e humidade com um sensor embutido. Acontece que estas são ações que o HomePod mini, o mais barato, também pode fazer - mesmo aqueles que já podem estar na sua casa.

A empresa adicionou discretamente uma visão geral dos recursos no seu site, indicando que a Apple planeia ativar um sensor latente de temperatura e humidade que está nos dispositivos desde o lançamento, mas que não podia ser usado anteriormente.

Ter este sensor significa que o utilizador não precisará comprar um gadget separado para medir a temperatura ou a humidade e executar as automações domésticas da Apple para, digamos, ligar um ventilador quando ficar acima de 21 °C ou ajustar um termostato inteligente compatível.

Os recursos de deteção de temperatura e humidade não parecem estar ativos ainda no iOS 16.2. Mesmo na versão iOS 16.3 beta alguns utilizadores não o conseguem ver.

O porta-voz da Apple, Lance Lin, confirmou que o recurso chegaria numa próxima atualização de software, que se espera que chegue no início de fevereiro.