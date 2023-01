Gestor da Amazon diz ter sido despedido após ter questionado a segurança dos drones

Empresas grandes estão, frequentemente, envolvidas em polémicas. Desta vez, as ondas estão a ser levantadas por um gestor da Amazon que afirma ter sido despedido depois de ter manifestado preocupações relativamente a acidentes com drones.

Recorde-se que a gigante começou, no ano passado, a fazer entregas através desse meio, em alguns locais dos Estados Unidos da América (EUA).

A Amazon já vinha há algum tempo a manifestar interesse em garantir a entrega das suas encomendas através de drones. O desejo foi concretizado, em dezembro do ano passado, quando a empresa começou a utilizar esse meio de transporte para entregas, em Lockeford, na Califórnia, e College Station, no Texas.

O nosso objetivo é introduzir com segurança os nossos drones no céu. Estamos a começar nestas comunidades e vamos gradualmente expandir as entregas a mais clientes ao longo do tempo.

Disse, na altura, um porta-voz da Amazon Air.

Embora já tenham iniciado a jornada, esta tem sido atribulada, conforme adianta um antigo gestor da Amazon que esteve envolvido na tecnologia. Cheddi Skeete diz ter sido despedido, após ter levantado preocupações relativamente à segurança do projeto de entregas com drone da Amazon.

O antigo gestor afirma ter testemunhado vários acidentes, tendo um deles provocado um incêndio. Além disso, assegura que as condições para o trabalho de campo eram inadequadas. Aliás, em 2022, o assistente de voo de drones, David Johnson, disse à Bloomberg que os testes realizados na zona rural de Oregon eram, normalmente, executados sem uma equipa completa e sem o equipamento adequado.

Preocupo-me profundamente com a igualdade de oportunidades no local de trabalho, bem como com a segurança dos trabalhadores da Amazon e das comunidades circundantes. Espero que este processo judicial responsabilize a Amazon pelos danos que me causou, mas também a encoraje e obrigue a levar a segurança mais a sério no desenvolvimento do seu programa de drones.

Garantiu Skeete, numa declaração, conforme citado pelo The Seattle Times.

O antigo gestor está a processar a Amazon no Kings County Superior Court, alegando que a empresa o despediu em retaliação das preocupações que levantou sobre as entregas com drones. Com isto, Skeete procura honorários legais e compensação por suposto desgaste emocional.

