Amazon: Moradores de Lockeford começarão a receber encomendas por drone

A Amazon é uma das gigantes de tecnologia que tão bem conhecemos e, seguindo o caminho da inovação que tem vindo a traçar desde sempre, começará a entregar as encomendas dos seus clientes através de drones.

A novidade chegará apenas a Lockeford, na Califórnia, no final deste ano.

É uma promessa que já vem sendo feita há alguns anos. Contudo, nunca se concretizou devido a atrasos e contratempos que foram sendo reportados pela Amazon. Aliás, a empresa mencionou a possibilidade tantas vezes que, no passado, foi acusada de estar a publicitar o seu serviço Prime.

Em dezembro de 2016, a Amazon realizou um teste em Cambridge, no Reino Unido, tendo entregado uma encomenda por drone em 13 minutos. Desde então, tem avaliado possíveis parcerias de entrega por drone com o retalhista americano Walmart e com empresas de correio rápido, como FedEx e UPS.

A promessa de entrega por drone tem muitas vezes sido considerada ficção científica.

Escreveu a Amazon.

Agora, a gigante tecnológica anunciou que começará a entregar encomendas por drone, pela primeira vez, no final deste ano, assim que conseguir reunir toda a regulamentação necessária. Infelizmente, apenas os cerca de 4.000 moradores de Lockeford, na Califórnia, terão acesso a esta novidade, as entregas Prime Air. Segundo a Amazon, os drones serão programados para largar as encomendas nos quintais dos clientes, cumprindo o objetivo de entregar as embalagens em segurança e em menos de uma hora.

Embora vá disponibilizar as entregas por drone em apenas uma área, a Amazon já revelou que planeia ampliar o serviço e chegar a outros destinos.

O feedback sobre o Prime Air irá ajudar-nos a criar um serviço que irá escalar com segurança para satisfazer as necessidades dos clientes em todo o lado.

Partilhou a empresa numa publicação no seu blog.

