Spotify estará ainda mais seguro! Também já tem suporte para autenticação de 2 fatores

A segurança na Internet é cada vez mais necessária. Com ataques constantes, os utilizadores vêm os seus dados ficar vulneráveis e facilmente acessíveis. O Spotify é o mais recente serviço a tomar uma posição forte neste campo e traz uma funcionalidade importante, ainda que básica. Aparentemente estará a lançar o suporte para a autenticação de 2 fatores nas contas.

Spotify estará ainda mais seguro

A autenticação de 2 fatores (2FA) tem sido um elemento básico de muitos serviços online há anos. Protege as contas dos utilizadores, não só exigindo uma palavra-passe, mas também um código de autenticação único. Este pode ser entregue via SMS, por e-mail ou gerado por uma aplicação dedicada.

O Spotify está muito atrasado neste campo, mas parece que finalmente ativou uma forma básica de autenticação de dois fatores. Esta ainda não é uma funcionalidade global, mas está disponível apenas para um conjunto muito pequeno das suas contas, segundo relatos presentes no Reddit. Por agora não parece haver uma forma de ativar ou desativar, e também não é possível escolher como funciona.

Suporte para autenticação de 2 fatores

Do que pode ser visto, é enviado o código 2FA único por e-mail, quer os utilizadores queiram ou não. Não há suporte para aplicações de geração de códigos 2FA, o que mostra estar ainda a ser desenvolvido e num estágio muito inicial deste processo.

Este é um passo importante e a existência desta primeira funcionalidade de autenticação de 2 fatores mostra a posição do serviço de streaming. Garantirá que o acesso às contas Premium do Spotify deixa de ser realizado apenas com credenciais básicas. Ao mesmo tempo, impedem que as contas roubadas possam ser usadas por terceiros.

Segurança para todas as contas

Este não é um processo novo para o Spotify, pois o serviço de streaming já oferece esta funcionalidade em alguns casos. Falamos das contas dos artistas, que já têm autenticação de 2 fatores, com suporte para SMS e também para aplicações de autenticação de terceiros.

Assim, e como é esperado, esta novidade deverá surgir em breve. Ainda não se conhece em que moldes, mas certamente que será para oferecer a segurança necessária, ainda que básica. A opção pela presença de autenticação de 2 fatores mostra como o Spotify continua a apostar na segurança das contas dos seus muitos utilizadores.