Sendo uma das maiores lojas que podemos encontrar na Internet, a Amazon tem uma presença forte em muitos sistemas operativos. Aqui dentro é possível fazer compras de uma forma completamente integrada e direta.

Agora, e segundo informações partilhadas, a Amazon tomou uma medida única para combater as taxas que são aplicadas. Acabou com as compras dentro da sua app no Android para assim não ter de pagar taxas à Google.

É o fim das compras dentro do Android

A questão das taxas que os programadores pagam a empresas como a Apple ou a Google tem estado a ganhar força nos últimos meses. Quem desenvolve as suas apps quer eliminar ou diminuir este valor e assim garantir um rendimento maior e, na sua opinião, mais justo.

Para dar um peso ainda maior a esta questão, a Amazon tomou agora uma decisão de peso e muito importante. Eliminou de forma permanente a possibilidade de compra de bens digitais dentro da sua app dedicada ao Android e que muitos usam de forma recorrente.

Amazon quer escapar às taxas da Google

Na prática, os utilizadores deixam de poder comprar livros, música e filmes em formato digital dentro a app da Amazon. Com esta mudança, a gigante americana consegue escapar à taxa de 30% que a Google vai cobrar aos programadores que ultrapassam o milhão de dólares.

Não terá nenhum impacto nas restantes compras, dado que estas não estão abrangidas pelas regras da Google para a Amazon. Ao mesmo tempo, será possível aos utilizadores consumirem os bens digitais que comprarem diretamente à Amazon, via browser no PC.

Uma medida que muitos já tomaram antes na Internet

A Amazon não é a primeira empresa e tomar esta medida. Ao mesmo tempo, é também uma posição que a loja online já tomara no passado. Ao escapar a estas compras, consegue aumentar os seus lucros, ao evitar todas as taxas extra que surgem no processo de compra.

Não se sabe qual o impacto que esta decisão terá na Amazon e a forma como irá limitar os utilizadores. A verdade é que irá garantir que os 30% das taxas da Google ficam longe e sem serem somadas aos preços que são pagos nestas compras na Internet.