AirTags da Apple estão a enviar falsos alarmes de perseguição às pessoas

As AirTags são os dispositivos de localização da Apple que, após o seu lançamento em 2021, rapidamente foram adquiridos por vários utilizadores em todo o mundo, e também já deram origem a diversas notícias.

Mas de acordo com as mais recentes informações, alguns utilizadores queixam-se que estão a receber notificações de AirTags com falsos alarmes a alertar que estes estão a ser perseguidos.

AirTags alertam erradamente que as pessoas estão a ser perseguidas

Segundo as informações reveladas, alguns AirTags estão a notificar e a enviar alertas com a informação de que as pessoas estão a ser perseguidas. No entanto tal não passa de um falso alarme e não corresponde à realidade.

Um dos casos aconteceu com uma mãe e uma filha que estavam a sair da Disney World quando a filha recebeu uma notificação no seu iPhone a informar que alguém a estava a rastrear através do AirTag de outra pessoa. Como seria de prever, o alerta causou um grande susto na família, mas, no final, o alerta não se verificou.

Uma situação idêntica aconteceu com Ryan McClain, um comerciante de 25 anos residente em Indianápolis, nos EUA. O sujeito recebeu uma notificação em abril a indicar que estava a ser rastreado. Segundo McClain "foi um choque... quem iria querer perseguir-me? Quem iria querer magoar-me?".

Outro caso aconteceu com Natalia Garcia, de 24 anos, que tem um iPhone e recebeu uma notificação a informar o seguinte: "AirTag Found Moving With You". O alerta aconteceu depois que a utilizadora esteve em Chicago e recorda a situação como tendo sido "assustadora". Diz que, na altura, procurou na sua mala e olhou em redor na tentativa de perceber se alguém teria colocado um AirTag em si. Tentou ainda que o localizador emitisse o som de alarme, no entanto a app Find My referiu que o dispositivo não estava alcançável.

O grande problema é que os AirTags da Apple estão a enviar os alertas de forma errada. Vários canais tecnológicos acreditam que se trata de um bug ou de uma falha. No entanto será aterrador receber uma mensagem do género a meio da noite. Segundo o The Wall Street Journal, os alertas criaram "confusão e preocupação, e levaram os destinatários a perseguições inúteis".