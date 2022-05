Para além do Firefox, a Mozilla tem disponível propostas noutras áreas, com o Thunderbird. Este é um cliente de email único e que há vários anos está disponível para os utilizadores dos principais sistemas operativos.

Uma das maiores lacunas do Thunderbird é mesmo a ausência de uma versão dedicada ao smartphone. A aposta na mobilidade não foi uma das ideias e por isso esta ausência tem sido sentida ao longo dos anos. Esse cenário parece agora mudar e vão existir novidades em breve.

Apesar de ter um público muito reduzido, o Thunderbird tem conseguido manter-se ativo há muitos anos. Este cliente de email é dedicada aos sistemas operativos de desktop e tem mostrado a sua utilidade ao longo dos últimos anos, sem qualquer falha.

O que muitos utilizadores tem mostrado é uma vontade de o ter presente no smartphone. Querem retirar toda a experiência do que podem usar no Windows, no macOS e no Linux e transpo-la para o dia a dia e para uma mobilidade completa.

A ideia de tornar o Thunderbird verdadeiramente portátil sempre existiu, mas agora parece estar finalmente a começar a tomar forma. A pergunta chegou via Twitter, pedindo à Mozilla que de forma definitiva criasse a versão dedicada aos sistemas móveis.

Curiosamente, e como tem sido visto nos últimos tempos, rapidamente chegou uma resposta positiva. Não está no topo das prioridades, mas a verdade é que existe vontade da Mozilla em criar uma versão dedicada ao smartphone, como muitos queriam.

May take a while to get all the syncing stuff squared. But this is my #2 priority, my #1 is fixing Thunderbird's UI/UX.