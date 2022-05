E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico e científico no Pplware.

Falámos acerca do software de espionagem Pegasus, das novidades que chegarão com o OnePlus 10 Ultra e Nothing Phone (1), analisámos o MotoGP 2022, e muito mais.

O fim de vida de uma generosa parte dos plásticos que usamos não é o mais indicado para a sustentabilidade do planeta. Por isso, esta nova enzima que “come” os resíduos poderá ser uma solução viável na altura do seu descarte.

O novo estudo indica que a enzima pode deteriorar plásticos em apenas algumas horas.

O infame software de espionagem israelita voltou a atacar e desta vez comprometeu o smartphone do Primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez e também da ministra da Defesa, Margarita Robles. A aplicação é extremamente eficaz, e é frequentemente vendida para utilização pelos governos, segundo afirmam os seus criadores. Mas afinal, o que é, como infeta os dispositivos, o que faz e como é possível detetá-lo?

Pegasus é um tipo de programa muito sofisticado dedicado à espionagem que tem sido utilizado para espiar figuras políticas e sociais de alto nível.

O metaverso tem motivado pesquisas, mas já antes deste conceito surgir os investigadores procuravam formas de tornar a realidade virtual verosímil àquela em que vivemos. Agora, conseguiram simular o toque de um beijo.

A tecnologia poderá vir a ser desenvolvida para garantir sensações no corpo inteiro.

O smartphone OnePlus 10 Pro foi apresentado nos primeiros dias do ano e, desde então, que têm vindo a surgir alguns rumores de que a empresa poderia estar a preparar mais alguns modelos para integrar esta série. Há agora uma nova indicação de que poderá ser um OnePlus 10 Ultra.

Esta versão poderá vir colmatar alguns dos aspetos menos positivos da versão 10 Pro.

Sim, leu bem o título e não há nenhum engano. Foi realmente inaugurado no Reino Unido aquele que é o primeiro aeroporto destinado aos carros voadores.

No entanto, e talvez como será compreensível, as novas instalações ainda não estão abertas ao público e nenhum carro voador poderá, para já, descolar no espaço designado Air-One.

Conforme foram descobrindo ao longo das várias missões, as idas ao espaço não têm um impacto positivo na saúde física dos astronautas. Por essa razão, a NASA está a enviar corpos artificiais femininos para a Lua.

Neste caso, o objetivo passa por estudar os riscos da radiação.

Ter uma dashcam ou mesmo uma câmara de vigilância em casa ou na empresa, requer a utilização de um cartão de memória. Aquilo que pode parecer uma escolha simples poderá trazer alguns problemas aos utilizadores ao nível do tempo de gravação. Mas a Samsung parece ter arranjado a solução.

A fabricante acaba de lançar um cartão de memória de 256 GB de garante gravação contínua neste tipo de câmaras por 16 anos.

Carl Pei, o fundador da OnePlus tem estado dedicado à sua mais recente marca. A Nothing tem estado lentamente a crescer no mercado, criando produtos únicos e de especificações e design diferente de tudo o que é habitual.

Com uma novidade a caminho, muitos questionam-se como será o próximo smartphone da marca. O Nothing Phone (1) será em breve uma realidade e agora surgiram parte das suas especificações. Estas prometem muito e espera-se que sejam confirmadas.

Nos últimos anos, a tecnologia tem permitido conhecer determinados sons produzidos em Marte, no Sol e até durante as viagens espaciais. Sabemos mais sobre determinados ambientes através dos ruídos produzidos, do silvar dos ventos noutros mundos e conseguimos agora "ouvir" o som de um buraco negro a devorar uma estrela. As técnicas para a captação, por vezes, estão debaixo do nosso nariz, ou melhor, penduradas de nariz para baixo.

O som emitido por um buraco negro foi divulgado pelos cientistas do MIT, como parte de uma investigação sobre binários de raios X de baixa massa (e candidatos) para assinaturas de reverberação.

A OnePlus está numa posição em que os consumidores começam a ter alguma dificuldade em perceber o rumo que a marca vai tomar. Cada vez mais próxima da marca OPPO, continua a apostar nos modelos das suas várias gamas, nomeadamente na linha Nord que de destaca pelos smartphones de entrada de gama e gama média.

O OnePlus Nord 2T tem vindo a ser apontado como o sucessor do Nord 2 apresentado em julho do ano passado e os rumores adensam-se. Existem agora novas imagens que parecem mostrar um pouco do que está para vir.

MotoGP 2022 já chegou e a adrenalina da mais intensa competição motorizada de duas rodas está de regresso a consolas e PCs de todo o Mundo.

A Milestone, com todo o seu know-how e experiência neste tipo de desenvolvimentos, continua ao leme dos designíos do jogo oficial da competição e a edição deste ano, tem algumas novidades interessantes.

Já experimentámos e ...

Com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, alguns países têm dado a conhecer a sua artilharia. Uma das mais recentes revelações chegou dos Estados Unidos da América que deram a conhecer o novo submarino nuclear com possibilidade de atacar com raios laser.

Esta nova arma dos EUA tem a capacidade para abater drones, aeronaves ou barcos.