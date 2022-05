Imagens do Sol mostram erupções solares que mais parecem um filme de ficção científica

A humanidade nunca esteve tão interessada no Universo como agora e nunca tivemos tanta tecnologia ao dispor da curiosidade como a que está atualmente distribuída pelo espaço. A NASA, entre outras entidades, tem mostrado o potencial desta tecnologia e a última imagem partilhada mostra erupções solares que mais parecem um filme de ficção científica.

Uma enorme erupção solar surgiu da superfície da nossa estrela no início desta semana. A erupção da classe X é apenas a última erupção do Sol que chamou a atenção de muitos curiosos que estão atentos à nossa estrela.

O Sol explodiu numa erupção e a NASA mostra-o como nunca

A NASA conseguiu captar uma imagem da erupção solar tal como aconteceu. É uma imagem espantosa, e que parece ter sido arrancada diretamente de um filme de ficção científica. Faz tudo parte das tentativas da agência espacial para aprender mais sobre a nossa estrela, e para se preparar caso alguma destas erupções solares irrompesse em direção à Terra.

Esta erupção segue-se a algumas outras que aconteceram esta semana. De facto, no final de abril, o Sol lançou a mais poderosa erupção solar dos últimos cinco anos. Onde a última chama de classe X foi classificada como X2,2, esta nova chama foi apenas uma X1,1.

As erupções solares de classe X são as erupções mais intensas que o Sol cria. Como tal, vale sempre a pena estar de olho nelas quando elas acontecem. Na altura em que a NASA captou a imagem desta erupção solar, o Centro de Previsão Meteorológica Espacial observou um possível forte apagão de rádio.

Esta imagem de uma erupção solar pode ser de cortar a respiração, mas as erupções solares podem ser eventos assustadores. Embora a energia destes eventos não consiga penetrar na atmosfera terrestre, podem criar alguns efeitos secundários indesejáveis. O principal entre estes efeitos colaterais são os apagões de rádio que mencionei anteriormente.

A mais poderosa erupção dos últimos 5 anos...

Quando uma erupção solar atinge a Terra, a energia da erupção pode causar problemas com satélites, sistemas GPS, e mesmo sistemas de comunicação a alta altitude. No entanto, em última análise, temos muito tempo antes de termos de nos preocupar com a erupção do Sol com energia suficiente para destruir a Terra.

A imagem desta erupção solar é apenas mais um lembrete de que o atual ciclo solar não está calmo. A NASA e outras agências espaciais esperam que o ciclo solar atinja o seu auge em meados desta década de 2020. Quando isso acontecer, veremos provavelmente mais erupções solares de classe X a atingir.

É difícil dizer se alguma dessas erupções de energia de plasma será apontada para a Terra.

Anteriormente, já vimos erupções maciças de energia de plasma a partir do astro a milhões de quilómetros para o espaço. Com tanta energia armazenada na nossa estrela, é apenas uma questão de tempo até que estas erupções solares se tornem mais frequentes.

Imagens captadas de Portugal são ainda mais incríveis

Miguel Claro, astrofotógrafo e ESO Photo Ambassador, partilhou há dias uma imagem captada no dia 30 de abril de 2022, na região do Dark Sky® Alqueva, Portugal. Conforme podemos ver, a sequência de imagens em time lapse revela a atividade da cromosfera neste dia.

Como é relatado, o astrofotógrafo fazia uma sessão de testes à sua nova câmara solar Player One Apollo-M Max, apontando o foco da lente para outra região do Sol. Miguel conta que fui notificado pela aplicação spaceweatherlive de que estava no momento a acontecer uma erupção solar.

A nossa estrela explodia um extraordinário Flare Solar de classe-X1. Em poucos segundos Miguel alterou os seus planos iniciais e apontou o telescópio o mais rapidamente possível para a extremidade do disco solar onde o Flare teria ocorrido, partindo da região ativa AR2994 – já escondida atrás do limbo solar.

A explosão ainda produziu radiação suficiente para um forte apagão de rádio de ondas curtas, na região do Oceano Atlântico e parte da Europa.

Reportou o site Spcaceweather.

As condições estavam um pouco instáveis, mas as imagens que foram conseguidas resultaram num vídeo de cerca de 27 minutos, captado a 4K de alta resolução com cerca de 1,5 horas de imagens de ambas as sequências.

O Sol, que está no seu 25.º ciclo, mostra-se com muita atividade e com repetidas explosões de grande magnitude atingindo a Terra.