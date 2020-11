NASA divulga o som da Perseverance na sua viagem no espaço profundo até Marte

No verão passado, a NASA enviou a sua sonda Perseverance rumo a Marte. Esta viagem, da missão Mars 2020, irá ter uma duração de cerca de 6 meses, que culminará no pouso no planeta vermelho em fevereiro de 2021. Até lá, a nave mergulha no espaço profundo a uma velocidade de 90 mil km/h.

O som agora partilhado foi gravado através dos microfones da sonda. Estes serão usados ​​para gravar os sons da aterragem em Marte, mas agora, na viagem, estão a ser testados pela NASA.

O que se ouve no espaço profundo a caminho de Marte?

Apesar de ainda faltarem alguns meses para a missão Mars 2020 pousar em solo marciano, o novo rover Perseverance já testa o equipamento que revelará novos mistérios do planeta vermelho. Então, a NASA lançou uma gravação captada pelos microfones do próprio veículo – o primeiro veículo marciano a incorporá-los.

Agência espacial norte-americana gastou 2,4 mil milhões de dólares numa missão que tem tudo do melhor que existe atualmente na tecnologia. Em termos de captação de som, a nave leva tecnologia sofisticada projetada para registar parte ou toda a sequência de entrada, descida e aterragem da missão Mars 2020. Conforme anunciado, a ideia é captar tudo desde o momento em que o paraquedas é lançado até a sonda pousar na superfície marciana.

Os sons a seguir são os que a nave recolheu do seu funcionamento interno e da própria nave espacial enquanto esta atravessa o espaço interplanetário. A NASA quis oferecer uma ideia prévia através de um ficheiro de áudio de 60 segundos que foi gravado a 19 de outubro durante “uma verificação em voo da câmara EDL e do sistema de microfone”.

A caminho de Marte, o espaço transmite boas vibrações

O vácuo do espaço é um dos piores ambientes para se realizar gravações sonoras: como não existe meio material, o som não se propaga. Bom, não se propaga pelo menos da maneira que acontece na Terra, como explica a NASA:

Como qualquer fã de ficção científica sabe, o vácuo do espaço é um ambiente aquém do ideal para transmissões auditivas. Mas isso não significa que o som não possa encontrar outro caminho. As ondas sonoras podem viajar através de objetos sólidos. Quando essas vibrações mecânicas são registadas por um componente elétrico, às vezes são transformadas num sinal elétrico. (Qualquer pessoa a ouvir música com auscultadores pode ter encontrado esse fenómeno como um farfalhar ou barulho de batida quando a ficha do auscultador encosta numa superfície.)

O rover mais sofisticado da humanidade viaja até ao Planeta Vermelho com o helicóptero Ingenuity Mars. Juntos, entrarão na atmosfera marciana a 18 de fevereiro de 2021, às 20:47 (horas de Portugal continental) e pousarão na cratera de Jezero 410 segundos depois.

