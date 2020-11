A Websummit, a maior conferência de tecnologia do mundo, volta a realizar-se em Lisboa nos próximos dias 2 a 4 de dezembro. No entanto, dadas as conjunturas atuais que o planeta enfrenta, oradores, startups, criadores, jornalistas e empresas vão encontrar-se online.

Se quiser participar neste grande evento, mas não tem bilhete, nós damos uma ajuda. A iServices é parceira oficial da Websummit e tem 5 bilhetes para oferecer.

Transformada este ano num evento 100% virtual, a Websummit decorre entre de 2 e 4 de Dezembro e contou com a parceria da iServices para as filmagens institucionais da conferência, que decorreram em Lisboa e que serão partilhadas ao longo do evento, num palco inteiramente digital.

A nossa parceria com a WebSummit reforça o papel da iServices como player tecnológico de referência e sublinha o nosso compromisso com esta iniciativa emblemática para Portugal. Aquela que já é considerada a conferência tecnológica ‘mais importante do planeta’ espera este ano uma audiência de 100 mil assistentes, espalhados em todo o mundo. Nós valorizamos sobretudo o networking do evento e consideramos particularmente relevante a “Mingle” uma aplicação web que foi desenvolvida para ajudar na interação entre os participantes, com acesso aos oradores, possibilitando reuniões face a face, por vídeo, entre empresas, clientes e parceiros

| Explica Vânia Guerreiro, Diretora de Marketing e Comunicação da iServices.

Neste contexto, a iServices tem cinco Single Tickets, no valor de 219,00€ da Websummit 2020 para oferecer aos leitores e seguidores do Pplware.

Passatempo: Ganhe um dos 5 bilhetes para a Websummit 2020

Para se habilitar a um dos 5 bilhetes deverá cumprir pelo menos um dos requisitos. Quantos mais cumprir mais hipóteses tem de ganhar.

Requisitos:

1 – Comentar o artigo com a frase: “Eu quero ir à Websummit Lisbon 2020 com a iServices e o Pplware” A resposta deve ser deixado na secção de comentários do presente artigo. 2 – Visitar o site da iServices e conhecer a oferta de serviços e gadgets da loja.

O passatempo tem início dia 28 de novembro às 16h30 e termina no dia 30 de novembro às 23h59.

A iServices é parceiro oficial da Websummit e tem 5 bilhetes para oferecer