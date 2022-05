OnePlus 10 Ultra chegará para colmatar alguns pontos fracos da versão 10 Pro

O smartphone OnePlus 10 Pro foi apresentado nos primeiros dias do ano e, desde então, que têm vindo a surgir alguns rumores de que a empresa poderia estar a preparar mais alguns modelos para integrar esta série. Há agora uma nova indicação de que poderá ser um OnePlus 10 Ultra.

Esta versão poderá vir colmatar alguns dos aspetos menos positivos da versão 10 Pro.

Há já algum tempo que começaram a surgir rumores sobre o lançamento de um suposto OnePlus 10 Ultra, uma tendência que cada vez mais fabricantes estão a adotar. Agora surgem desenvolvimentos e mais informações que parecem dar forma a este novo modelo.

OnePlus 10 Ultra: O sucessor está a ser criado

Yogesh Brar um dos leakers populares no Twitter veio afirmar que o smartphone estaria a entrar em fase de testes no processo de desenvolvimento. Além disso, é referido que, ao invés do SoC Snapdragon 8 Gen 1, esta versão Ultra deverá chegar com o ainda não anunciado Snapdragon 8 Gen 1 Plus.

O Snapdragon 8 Gen 1 Plus SoC está, segundo rumores, a ser fabricado pela TSMC e espera-se que ofereça um notável aumento de velocidade e eficiência em relação ao Snapdragon 8 Gen 1 padrão. Portanto, o modelo Ultra deverá conseguir um desempenho aprimorado em relação ao OnePlus 10 Pro, se estiver realmente a ser criado com este SoC.

Relativamente às câmaras, poderá haver também uma melhoria interessante face ao modelo 10 Pro, uma vez que o leaker fala que este novo modelo Ultra se "focará nas câmaras". Há que referir que, apesar do modelo 10 Pro já ter uma grande evolução ao nível das câmaras, ainda está longe daquilo que a principal concorrência de topo consegue oferecer, pelo que se espera que esta versão venha trazer melhorias neste aspeto.

O lançamento do novo smartphone, segundo Yogesh Brar deverá acontecer no final do verão, entre agosto e setembro.

Uma outra nota interessante a reter desta publicação prende-se com a referência a um SoC Snapdragon 7 Gen 1 associado a um outro possível lançamento de smartphone, que, pela lógica, deverá ser uma opção mais acessível.