Primeiro aeroporto para carros voadores foi inaugurado no Reino Unido

Sim, leu bem o título e não há nenhum engano. Foi realmente inaugurado no Reino Unido aquele que é o primeiro aeroporto destinado aos carros voadores.

No entanto, e talvez como será compreensível, as novas instalações ainda não estão abertas ao público e nenhum carro voador poderá, para já, descolar no espaço designado Air-One.

Air-One: o primeiro aeroporto para carros voadores

Na semana passada foi inaugurado o primeiro aeroporto para carros voadores no Reino Unido. A responsável pelo projeto é a Urban-Air Port, sediada no país e criadora de infraestruturas terrestres para táxis e drones de entrega autónomos.

E pelas mãos desta empresa foi então agora inaugurado no dia 25 de abril o aeroporto designado Air-One, que será então um "vertiport" que vai servir como um hub para veículos elétricos de descolagem na vertical (eVTOL).

O projeto teve apoio do governo do Reino Unido e a Urban-Air Port vai então operar o Air-One durante pelo menos um mês na cidade de Coventry. O objetivo é que seja definido um plano para os mais de 200 "vertiports" que esperam abrir em todo o mundo ao longo dos próximos cinco anos.

De acordo com Ricky Sandhu, fundador e CEO da Urban-Air Port, em comunicado ao Aviation24.be:

A inauguração da Air-One é um momento importante – o ponto de partida para uma nova era de transporte, uma era de emissões zero e viagens sem o congestionamento entre e dentro das cidades que tornarão as pessoas mais saudáveis, mais felizes e mais conectadas do que nunca. Os carros têm estradas. Os comboios têm linhas. Os aviões têm aeroportos. Agora, os eVTOLs têm um Urban-Air Port.

No entanto, para já, o Air-One ainda não permite descolagens, mas várias estruturas do aeroporto podem estar operacionais em breve.

O aeroporto vai contar com vários serviços, desde o comando e controlo do veículos voadores, carregamento eVTOL, carregamento de carga para drones não tripulados e ainda voos de demonstração. E assim que os objetivos estejam concluídos em Coventry, o Air-One vai estabelecer-se noutros locais do Reino Unido e noutras regiões do mundo, para que as demonstrações possam ser testadas em diferentes ambientes e configurações.

Os locais onde futuramente estes "vertiports" podem ser instalados são Los Angeles, Austrália, Coreia do Sul, França e Alemanha.

Estima-se que, ao longo dos próximos 20 anos, o mercado de mobilidade aérea avançada possa atingir 1 bilião de dólares, com cerca de 9% de crescimento anual. Contudo, a NASA indica que a maior limitação é a falta de infraestruturas. E é esse mesmo o problema que a Urban-Air Port pretende solucionar.